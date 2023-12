Indonesia Raih Peringkat ke-6 Daftar Best Cuisines in the World Versi Taste Atlas

Bisnis.com, BANDUNG – Indonesia berhasil menduduki peringkat keenam dalam daftar negara dengan kuliner terbaik tahun 2023, menurut Taste Atlas Awards 23/24.

Situs berburu makanan global ini merilis peringkat tahunan untuk masakan, hidangan, kota makanan, produk makanan, dan bahan makanan terbaik, serta legendaris dan buku resep dari seluruh dunia.

Tercatat ada sekitar 395.205 (271.819 valid) peringkat hidangan dan 115.660 (80.863 valid) peringkat produk makanan yang dinilai, kemudian diputuskan urutan peringkat terbaiknya dalam daftar 100 Best Cuisines in the World.

Baca Juga Desa Serangan Bakal Jadi Pusat Wisata Kuliner

Selain menduduki peringkat keenam dalam ‘Best Cuisines in the World’, Indonesia juga berhasil menduduki peringkat atas dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Best Snacks

Batagor terpilih sebagai camilan terbaik dalam kategori ‘Best Snacks’. Selain batagor, pempek juga masuk dalam urutan kelima.

2. Best Street Foods

Dalam kategori ‘Best Street Foods’, siomay berhasil menempati peringkat pertama, disusul oleh batagor di peringkat kedua.

3. Best Condiments

Pada kategori pelengkap makanan, bawang goreng khas Indonesia terpilih sebagai ‘Best Condiments’, berhasil mengalahkan cuka balsamik khas Italia.

4. Best soups

Salah satu hidangan khas yang berasal dari Jawa Timur, Rawon, berhasil menempati peringkat keempat dalam kategori ‘Best Soups’.

5. Best Salads

Dalam kategori ‘Best Salads’, pecel berhasil menempati peringkat kedua. Makanan yang terdiri dari sayuran dan kuah kacang ini merupakan makanan khas suku Jawa.

6. Best Fish Dishes

Pada kategori ‘Best Fish Dishes’, Pempek, makanan khas Palembang menempati peringkat ketiga, mengalahkan maguro nigiri sushi yang berasal dari Jepang.

7. Best Dumplings

Dalam kategori ‘Best Dumplings’, siomay berhasil menempati peringkat pertama. Di Indonesia, siomay identik dan dikenal sebagai makanan khas Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. (Kresensia Kinanti)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News