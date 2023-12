Apa Arti Pick Me dan Skena? Ini 10 Kata Paling Banyak Dicari Orang Indonesia di Google

Bisnis.com, JAKARTA – Year in Search 2023 atau tren pencarian selama tahun 2023 di Google yakni apa arti pick me dan apa itu skena. Dua kalimat ini, paling sering dicari masyarakat Indonesia di mesin pencarian internet paling besar di dunia.

Google mencatat 10 pencarian mengenai ‘apa’ selama setahun ini, sebagian besar adalah pencarian mengenai makna dari bahasa gaul yang viral di media sosial. Arti catcalling menjadi pencarian terbanyak nomor tiga di Indonesia.

Kemajuan teknologi memudahkan para penggunanya untuk dapat mencari tahu akan informasi dengan mudah, hanya menggunakan internet, semuanya muncul dalam sekejap.

Baca Juga Ini Dia Topik yang Paling Banyak Dicari di Google Sepanjang Tahun 2023 Oleh Orang Indonesia

Ini 10 pencarian terbanyakk di Google sepanjang 2023:

1. Apa arti pick me?

Pick me adalah istilah atau sindiran kepada cewek atau cowok yang berusaha memanipulasi orang untuk mendapatkan perhatian. Seseorang yang berusaha keras membuat lawan jenis terkesan dan melihat mereka berbeda daripada orang lain.

Pick me akan berusaha mendapat validasi dari lawan jenis dengan mencari perhatian akan dirinya agar diklaim sebagai seseorang berbeda dari orang lain. Kebanyakan hal itu dilakukan dengan cara menjelek-jelekan orang lain.

2. Apa itu skena?

Skena merupakan istilah yang belakangan ini ramai dibahas oleh anak muda, skena merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu Sua, cengKErama dan kelaNa, yang diartikan sebagai perkumpulan atau tongkrongan. Misalnya perkumpulan tersebut merupakan penggemar musik rock, maka dapat disebut sebagai Skena Rock.

Baca Juga Destinasi Bulan Madu Terpopuler Tahun 2023 Menurut Google, Bali Nomor 1

Namun, sebagian orang memiliki pengertian yang berbeda. Skena dianggap sebagai perkumpulan orang-orang dengan memiliki selera musiknya sendiri tetapi suka menghakimi selera musik orang lain. Hal itu terlihat dari konten-konten di media sosial yang dibuat untuk meluapkan kekesalan dan menyindir orang-orang skena tadi.

3. Catcalling itu apa?

Catcalling merupakan istilah yang mengacu pada tindakan pelecehan seksual yang dilakukan kepada seseorang di ruang publik tanpa persetujuan dengan cara mengganggu atau melecehkan seseorang secara verbal.

Pelecehan ini menimbulkan dampak bagi para korban, seperti adanya perasaan tidak aman di ruang publik, dan kemungkinan para korban dapat terkena dampak psikologis, baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek dialami seperti timbulnya rasa malu, terhina, ataupun marah. Sedangkan dampak panjangnya bisa menjadi trauma dan muncul pandangan negatif terhadap laki-laki.

4. Apa itu AI?

Artificial Intelligence (AI) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan komputer digital atau robot yang dikendalikan melalui komputer, dikenal sebagai sistem kecerdasan manusia yang terintegrasi dan terprogram untuk berpikir dan bertindak selayaknya manusia.

AI memiliki banyak kelebihan, seperti:

Baik dalam pekerjaan yang berorientasi pada detail.

Menghemat tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas.

Memberikan hasil yang konsisten.

Program AI tidak perlu tidur atau istirahat, menyediakan layanan setiap saat.



5. Apa itu chuaks?

Istilah chuaks menjadi viral karena pengguna TikTok. Kata chuaks awalnya dipopulerkan oleh stand up komedian, Tretan Muslim dan Coki Pardede. Memiliki makna yang berbeda dengan yang tertera dalam KBBI, istilah ini merupakan bunyi-bunyian tanpa arti, digunakan dalam selipan candaan dan orang-orang dapat mengartikan kata ini dengan konteks yang berbeda-beda.

6. Apa itu rumbling?

Kata rumbling yang viral di Tiktok, diambil dari anime Attack on Titan. Dalam bahasa Indonesia, Rumbling berarti 'bergemuruh'. Namun, dalam serial anime Attack on Titan, Rumbling adalah peristiwa pemusnahan yang dilakukan secara massal, atau dapat disebut sebagai kiamat.



7. Inner Child itu apa?

Inner child adalah bagian dari dalam diri seseorang yang sudah ada sejak dalam kandungan hingga masa anak-anak dan sering muncul dalam kehidupan dewasa. Inner child berisi kenangan dari masa kecil, seperti rasa bahagia, takut, trauma, dan kehilangan. Kenangan dan emosi tersebut membekas dalam alam bawah sadar sampai pada masa dewasa.

Inner Child secara tidak langsung akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan reaksi terhadap sesuatu. Namun, keberadaan inner child terkadang diabaikan apabila seseorang tidak mengenali dan menyadarinya sebagai inner child.

8. Apa itu Ispa?

Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) adalah salah satu penyakit virus yang paling umum dan biasanya menyerang hidung dan tenggorokan. Penyakit ini bertahan hingga 3 minggu. ISPA bisa disebabkan oleh berbagai penyebab, seperti virus, bakteri, atau bahkan jamur.

Gejala ISPA

1. Batuk

2. Hidung tersumbat

3. Sakit tenggorokan

4. Demam

5. Sesak nafas

6. Sakit kepala

7. Nyeri otot dan sendi

8. Lemas atau lelah

9. Suara serak atau hilangnya suara

10. Pilek

11. Mual, muntah atau diare

12. Nafsu makan menurun



9. Apa itu hamas?

Hamas adalah organisasi politik dan militer berideologi nasionalis yang bertujuan untuk memerdekakan Palestina dan mendirikan negara Islam di wilayah tersebut. Hamas muncul sebagai hasil dari perlawanan terhadap pendudukan Israel dan memiliki akar dalam gerakan Ikhwanul Muslimin.

Salah satu tokoh utama yang mendirikan Hamas adalah Sheikh Ahmed Yasin. Hamas telah terlibat dalam berbagai konflik dan perlawanan terhadap Israel sejak berdiri, dan organisasi ini memiliki sayap militer yang dikenal dengan Brigade Izz al-Din al-Qassam.



10. Apa itu IKN?

IKN adalah singkatan dari Ibu Kota Nusantara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. IKN akan menjadi ibu kota masa depan Indonesia, menggantikan Jakarta yang telah menjadi ibu kota sejak 1961 dan rencananya akan diresmikan pada 17 Agustus 2024, bersamaan dengan perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-79.

Pembangunannya dimulai pada Juli 2022, dengan dilakukannya pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses, lalu pembangunan tahap pertama yaitu zona area pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah dan rumah sakit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News