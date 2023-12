4 Rekomendasi Film Bioskop untuk Libur Natal dan Tahun Baru

Bisnis.com, JAKARTA - Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang sudah di depan mata, disambut baik oleh masyarakat Indonesia.

Setidaknya mulai Jumat (22/12/2023), masyarakat sudah berbondong-bondong melakukan mudik untuk menikmati libur Nataru.

Pemerintah sendiri telah menetapkan libur nasional untuk Natal pada Senin, 25 Desember 2023. Kemudian cuti bersama dilakukan pada esok harinya, Selasa, (26/12).

Untuk mengisi waktu liburan, berikut ini ada rekomendasi film bioskop yang bisa ditonton bersama keluarga.

4 Rekomendasi Film Bioksop untuk Libur Nataru:

1. Aquaman and The Lost Kingdom

Film Aquaman and the Lost Kingdom akhirnya resmi dirilis pada 20 Desember 2023. Film ini merupakan kelanjutan dari kisah Aquaman (2018) yang memperkenalkan penonton pada kehidupan Arthur Curry alias Aquaman (Jason Momoa) setelah menjadi Raja Atlantis.

Adapun sekual ini, berlatar beberapa tahun setelah peristiwa film pertama.

Aquaman yang telah menikah dengan Mera (Amber Heard)dikaruniai seorang anak bernama Arthur Jr. Meskipun Arthur Jr. masih bayi, Aquaman dan Mera harus berbagi peran antara mengurus kerajaan bawah laut dan merawat sang anak yang tinggal di daratan bersama kakeknya, Tom Curry (Temuera Morrison).

Namun, kedamaian mereka terancam ketika musuh lama, David Kane (Yahya Abdul-Mateen II), yang juga dikenal sebagai Black Manta, muncul kembali dengan rasa dendam terhadap Aquaman.

Aquaman kemudian meminta bantuan dari musuh lama sekaligus adiknya, Orm (Patrick Wilson), untuk menghentikan Kane demi menyelamatkan Atlantis.

2. The Boy and The Heron

Film animasi buatan Studio Ghibli ini memang menjadi film yang paling ditunggu-tunggu. Kini The Boy and The Heron telah resmi tayang di bioskop.

Dari trailer yang dirilis pada beberapa waktu yang lalu, film dibuka dengan latar Jepang di era Perang Dunia II.

The Boy and The Hero menceritakan petualangan tak biasa seorang anak laki-laki yang berada dalam setting waktu perang dunia ke-2.

Mahito Maki (Soma Santoki), seorang anak laki-laki yang kehilangan sang ibu.

Setelah ibunya menainggal, ayah Mahito pun menikah lagi dengan Natsuko yang merupakan adik mendiang ibunya.

Setelah itu, keluarganya pindah ke pedesaan. Di mana Mahito memiliki perasaan mengganjal dengan ayah dan ibu tirinya.

Ia tak bisa menerima kehadiran Natsuko begitu saja.

Suatu hari, Mahito bertemu dengan bangau yang dapat berbicara. Bangau tersebut mengajaknya pergi ke sebuah menara yang disebut-sebut menjadi tempat di mana ibu Mahito kini berada.

Di sana, Mahito akan menemui petualangan yang tak biasa.

