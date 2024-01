Tren Kebugaran di Tahun 2024, Mana yang Anda Pilih?

Bisnis.com, JAKARTA - Tahun 2024 baru memasuki pekan kedua, pastinya Anda masih memiliki tujuan selama setahun yang akan dicapai.

Menjalani gaya hidup sehat umumnya menjadi salah satu dari goals yang diharapkan orang di setiap awal tahun.

Lantas bagaimana dengan tren kebugaran tahun 2024? Padatahun 2023 banyak orang kembali ke pusat kebugaran, menjalin koneksi kebugaran dalam komunitas, dan gaya olahraga hybrid yang memadukan pola olahraga favorit, seperti Pilates dan latihan kekuatan, High-Intensity Interval Training (HIITT) atau olahraga dengan Interval Intensitas Tinggi dengan barre, dan lari dengan latihan inti.

Tren ini pun tampaknya akan terus berlanjut di tahun baru ini.



Vice President, Sports Performance and Fitness Education and Vice Chair, Fitness Advisory Board at Herbalife, Samantha Clayton mengatakan selain keinginan untuk tampil menarik, masyarakat juga menyadari pentingnya kebugaran untuk kegiatan sehari-hari dan menghargainya sebagai aspek mendasar dari kesejahteraan secara keseluruhan.

Kesejahteraan holistik yang menyeluruh akan tetap ada menyadari bahwa kesehatan fisik terkait erat dengan kesejahteraan mental, nutrisi, dan istirahat yang berkualitas.



“Menjadi lebih aktif di tahun yang baru akan lebih mudah dari sebelumnya karena teknologi, inovasi, dan konsep ilmu olahraga telah berkembang, menjanjikan tahun 2024 sebagai tahun yang tepat untuk fokus pada keinginan menjadi bugar dan menjalani kehidupan terbaik Anda,” tambah Samantha.

Berikut adalah beberapa prediksi tentang apa yang akan menjadi tren di tahun 2024.



1. Perangkat Pelacak Kebugaran

Pelacakan kebugaran kini menggunakan pendekatan yang lebih canggih. Teknologi baru tidak hanya mengeksplorasi seberapa banyak Anda bergerak, tetapi juga seberapa banyak Anda istirahat, seberapa efisien Anda, bagaimana denyut jantung Anda berfluktuasi, dan banyak lagi.



Pelacakan ini tersedia dan ditampilkan kepada pengguna dengan cara yang terasa intuitif dan mudah dipahami. Ada beberapa pelacak yang dapat dikenakan di pasaran termasuk jam tangan, gelang, dan aplikasi yang semuanya memberikan informasi untuk membantu pengguna memahami kebiasaan gaya hidup mereka.



Meskipun tidak ada algoritma yang sempurna dan 100% akurat, ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang menggunakan perangkat pelacak cenderung lebih bertanggung jawab dan berolahraga lebih banyak dibandingkan mereka yang tidak menggunakannya.



Sementara ruang pelacakan kebugaran dan kesehatan semakin kompetitif, terdapat pilihan biaya yang sesuai dengan semua anggaran dan semua tingkatan olahraga, mulai dari pemula hingga profesional berpengalaman. Berperan sebagai mitra akuntabilitas yang baik, perangkat pelacakan akan terus menjadi tren di tahun baru.

2. Pilates

Bukan gaya olahraga yang baru, namun ini adalah salah satu gaya olahraga yang terus mendapatkan momentum sebagai mode olahraga yang menjadi pilihan banyak orang. Pilates sudah ada sejak tahun 1920-an tetapi karena sangat efektif, pilates menjadi tren yang telah dan akan terus menjadi yang terdepan dan utama dalam dunia kebugaran. Keberlanjutan dan popularitas Pilates dikatakan didorong oleh kepercayaan diri tubuh, kekencangan otot, dan stabilitas otot secara keseluruhan yang dirasakan oleh peserta, tanpa gerakan berdampak tinggi yang seringkali diperlukan oleh gaya olahraga lainnya.



Selama beberapa tahun terakhir, kita juga menyaksikan perpaduan olahraga yang menyenangkan yang menggabungkan tinju dan Pilates (Piloxing), latihan beban dan Pilates, serta kelas kombinasi yang menggunakan gaya matras dan reformer. Anda dapat berlatih dan menikmati manfaat Pilates dari rumah Anda sendiri dengan kelas on-demand atau bersama orang lain di studio kebugaran terdekat.

3. Berlari

Berlari adalah cara olahraga yang luar biasa untuk membangun kebugaran kardiovaskular, daya tahan otot, dan kekuatan. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa manfaat lari bagi kesehatan mental sangat besar, terutama terkait dengan peningkatan suasana hati. Hanya sedikit hambatan untuk masuk ke dunia berlari karena yang Anda butuhkan hanyalah sepatu yang baik dan semangat untuk bangun dan berlari. Kabar baik untuk mereka yang lebih suka berjalan kaki adalah manfaat berjalan kaki sama mengesankannya dengan berlari.

4. Gabung di Komunitas

Di lingkungan pasca-pandemi, kebugaran kelompok tetap populer. Orang-orang kembali tertarik pada kelas tatap muka termasuk spin, senam, dan bootcamp. Pengaturan kebugaran komunitas membantu menjaga orang bertanggung jawab dan termotivasi untuk tetap menjalankan rencana kebugaran ketika mereka memiliki dukungan dari komunitas. Gaya tertentu yang menjadi populer di konvensi kebugaran tahun ini termasuk HIIT, latihan inti, aerobik, dan senam menggunakan karet elastis (band).

5. Personalisasi Didorong oleh Kecerdasan Buatan (AI)

Pengalaman kebugaran yang dipersonalisasi akan menjadi mega tren dalam beberapa tahun ke depan. Dikombinasikan dengan perangkat pelacak, Ai berjanji merevolusi pemrograman olahraga untuk memenuhi setiap individu di mana mereka berada dalam perjalanan kesehatan mereka, serta membimbing mereka menuju tujuan kebugaran pribadi mereka sendiri. Algoritma Ai dalam aplikasi terus berkembang dan akan mampu memandu pengguna melalui berbagai rutinitas untuk mencapai kebugaran.

6. Pendekatan yang Holistik dan Terarah

Masyarakat semakin sadar akan pentingnya mengikuti pendekatan yang menyeluruh. Kebugaran hanyalah salah satu pilar dari strategi untuk mencapai kesehatan optimal. Pendekatan holistik yang mencakup kebiasaan nutrisi yang baik, pilihan gaya hidup yang baik, pengurangan stres, dan perbaikan kebiasaan tidur semakin menjadi hal yang biasa. Pesan bahwa "Anda tidak bisa menghentikan pola makan yang buruk" diterima oleh semakin banyak audiens.







