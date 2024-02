Setlist Lengkap Konser Ed Sheeran di Jakarta, Pindah lokasi ke JIS

Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi solo asal Inggris, Ed Sheeran bakal menggelar konser di Jakarta sekitar dua pekan lagi, tepatnya pada Sabtu 2 Maret 2024. Sudah siap dan hapal lagu-lagunya?

Konser Ed Sheeran bakal digelar di Jakarta International Stadium (JIS), pindah dari lokasi sebelumnya di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan.

Dalam konsernya, Ed Sheeran diperkirakan akan membawakan sekitar 26 lagu.

Supaya lebih siap untuk ikut nyanyi bareng Ed Sheeran, berikut ini daftar lengkat setlist konser Mathematics Tour:

• Tides

• Blow

• I'm a Mess

• Shivers

• The A Team

• Castle on the Hill

• Don't / No Diggity

• Eyes Closed

• Give Me Love

• Boat

• Salt Water

• Own It / Peru / Beautiful People / I Don't Care

• End of Youth

• Overpass Graffiti

• Curtains

• Galway Girl

• Thinking Out Loud

• Love Yourself

• Sing

• Photograph

• Perfect

• Bloodstream

• Afterglow

• Shape of You

• Bad Habits

• You Need Me, I Don't Need You

