10 Bintang Film Paling Kaya di Dunia, dari Tom Cruise sampai Sylvester Stallone

Bisnis.com, JAKARTA -Menjadi bintang Hollywood dengan nama besar bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Berikut ini sederet aktor dan aktris terkaya tak hanya di Hollywood, tapi di dunia.

Mereka termasuk orang-orang yang paling dipuji dan terkenal di planet ini, dan para tokoh terkemuka di dunia akting yang dapat menghasilkan jutaan dolar untuk sekali membintangi film blockbuster terbaru.

Selain dari kariernya berakting, kesepakatan periklanan, dan investasi cerdas bisa membuat para aktor ini bisa menjadi semakin kaya.

Baca Juga 5 Daftar Artis Terkaya di Indonesia, Nomor Satu Bukan Raffi Ahmad

Berikut adalah 10 aktor terkaya di dunia pada 2024, menurut CelebrityNetWorth:

1. Tom Cruise

Bintang film Top Gun and Mission: Impossible telah berada di puncak dunia akting selama beberapa dekade dan juga menduduki puncak daftar ini, dengan perkiraan kekayaan $600 juta.

2. George Clooney

Di posisi kedua, dengan pendapatan sekitar US$500 juta, adalah George Clooney. Dia pertama kali mendapatkan ketenaran dalam serial televisi ER, dan pernah muncul dalam film blockbuster yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga sempat menjaja ke dunia sutradara, terbaru dengan film "The Boys in the Boat" yang bakal rilis tahun ini.

3. Robert De Niro

De Niro bisa dibilang aktor paling berbakat di generasinya, Robert De Niro telah mengantongi dua Oscar untuk perannya dalam Raging Bull dan The Godfather Part II. Dia juga berhasil mendapatkan keuntungan dari kemampuan aktingnya, dengan kekayaan diperkirakan mencapai US$500 juta.

Baca Juga Simak 7 Artis Terkaya di Indonesia, Agnez Mo Nomor Satu

4. Arnold Schwarzenegger

Dengan karier luar biasa yang mencakup binaraga, akting, dan politik, kesuksesan Arnold Schwarzenegger dalam segala hal telah membuatnya mengumpulkan kekayaan sekitar US$450 juta.

5. Mel Gibson

Dia mungkin menimbulkan kontroversi di akhir karirnya, tetapi peran Mel Gibson dalam film-film seperti Braveheart, Mad Max, Lethal Weapon dan Ransom, dibarengi dengan beberapa investasi cerdik, telah memberinya pendapatan sekitar US$425 juta.

6. Brad Pitt

Brad Pitt adalah salah satu dari tujuh bintang yang diperkirakan memiliki kekayaan di atas US$400 juta. Pemenang dua piala Oscar ini terlihat nyaman berakting dalam film blockbuster dan film arthouse.

Baca Juga Madonna Artis Terkaya di Dunia Versi Forbes

7. Jack Nicholson

Nicholson mungkin sudah pensiun, tetapi di usianya 86 tahun sebenarnya tidak perlu bekerja, peran dalam film dari Batoman hingga One Flew Over The Cuckoo's Nest telah memberinya banyak penghargaan dan kekayaan sekitar US$400 juta.

8. Jackie Chan

Master kung-fu Hong Kong Jackie Chan adalah anggota lain dari klub senilai US$400 juta berkat serangkaian film seni bela diri yang menghasilkan uang.

9. Mark Wahlberg

Pertama kali membuat gebrakan di industri musik pada 1990-an dengan nama rapnya Marky Mark, Mark Wahlberg telah menjadi salah satu orang paling berpengaruh di Hollywood, dengan pendapatan sekitar US$400 juta.

10. Sylvester Stallone

Bintang Rocky dan Rambo, Sylvester Stallone, telah memproduksi, menulis, berakting, dan menyutradarai film-film yang telah meraup sekitar US$4 miliar, sehingga penghasilannya yang sekitar US$400 juta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News