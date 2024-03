Rihanna Dibayar Rp141 Miliar, Tampil di Pernikahan Anak Taipan India Mukesh Ambani

Bisnis.com, JAKARTA - Pernikahan Anant Ambani-Radhika Merchant, putra taipan India Mukesh Ambani tampaknya akan menjadi pesta pernikahan fenomenal dan mewah.

Bukan hanya mengundang sejumlah miliarder seperti Bill Gates dan Mark Zuckerberg, tetapi, ikon pop musik Rihanna dikabarkan siap tampil di pernikahan Anant Ambani dan Radhika Merchant itu.

Rihanna dikabarkan akan tampil di pesta prewedding. Ini tentu saja menjadi kabar mengejutkan, karena selaam ini Rihanna diketahui jarang melakukan pertunjukan pribadi.

Jadi tentu saja bayarannya untuk tampil di pernikahan Ambani terbayang mahalnya.

Menurut sumber yang diungkapkan kepada India Today, Rihanna mematok kisaran US$8-9 juta atau sekitar Rp141,317 miliar untuk penampilannya di pernikahan tersebut.

Sebagian besar biaya pertunjukannya digunakan untuk transportasi perlengkapan panggung, pakaian ganti, dan penyanyi latar.

Bintang pop itu sudah menarik perhatian setelah dia mendarat di Jamnagar dengan kopernya yang berukuran kontainer. Dia difoto oleh paparazzi saat dia berjalan keluar dari bandara.

Rihanna dikabarkan sedang melakukan set besar untuk penampilannya itu, termasuk menyiapkan medley lagu-lagu hitnya, termasuk 'Diamonds', 'All Of The Lights', 'We Found Love In A Hopeless Place'.

Menurut sumber, Rihanna telah berada di atas panggung sepanjang malam setelah kedatangannya dan secara pribadi berada di arena dalam ruangan tempat dia akan membawakan lagu-lagunya.

Dia diduga akan menggunakan perpaduan pakaian Indo-fusion.

Bintang pop tersebut bukanlah musisi internasional pertama yang tampil di acara Ambani. Beyonce tampil di sangeet Isha Ambani dan Anand Piramal pada tahun 2018 dan diperkirakan menerima bayaran sekitar US$4 juta.

Perayaan pernikahan Anant Ambani dan pernikahan Radhika Merchant dijadwalkan akan dimulai pada 1 Maret dan berlanjut hingga 3 Maret.

Shah Rukh Khan dan keluarga, Ranveer Singh dan Deepika Padukone, Alia Bhatt dan Ranbir Kapoor, Arjun Kapoor, Rani Mukherjee, Atlee dan keluarga , Mark Zuckerberg dan Priscilla Chan telah tiba untuk pesta pernikahan.

