13 Penyanyi Terkaya di Dunia, Nomor 1 Bukan Taylor Swift

Bisnis.com, JAKARTA -- Menjadi penyanyi terkenal dan memiliki berbagai lagu hit di tangga lagu bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Profesi ini bahkan bisa membuat mereka menjadi miliarder.

Menjadi penyanyi bisa sangat menguntungkan, selain menjadi orang paling terkenal di muka bumi, mereka juga dapat memperoleh jutaan dolar dari pendapatan streaming dan penjualan vinil, CD, dan kaset dalam jumlah besar.

Selain itu, tur konser di berbagai negara juga menghasilkan banyak uang, belum lagi kesepakatan periklanan dan sponsorship, serta investasi cerdas, dan para penyanyi bisa membuat mereka menjadi sangat kaya.

Berikut adalah 13 penyanyi terkaya di dunia pada 2024, menurut CelebrityNetWort:

1. Rihanna

Dengan perkiraan kekayaan bersih sebesar US$2,15 miliar, penyanyi "Umbrella", Rihanna adalah bintang pop terkaya di planet ini. Meskipun dia telah menghasilkan banyak uang dari suaranya, sebagian besar kekayaannya berasal dari Fenty Beauty Line yang sangat sukses.

2. Taylor Swift

Mengumpulkan banyak uang dari konser yang memecahkan rekor, "Eras Tour" yang dimulai di Skotlandia pada Juni 2023, tampaknya akan menjadikan penyanyi superstar Taylor Swift seorang miliarder. Saat ini kekayaannya diperkirakan sekitar US$900 juta.

3. Madonna

Sejak mencetak single hit pertamanya "Holiday" pada 1983 silam, Madonna jarang keluar dari tangga lagu. Hal ini membantunya mengumpulkan sekitar US$850 juta dan menempatkannya di posisi ketiga sebgai penyanyi terkaya di dunia.

4. Celine Dion

Dijuluki 'Queen of Power Ballads', penyanyi asal Kanada Celine Dion secara tragis terpaksa berhenti tampil setelah didiagnosis menderita kondisi medis langka, Stiff Person Syndrome. Karirnya yang memenangkan banyak penghargaan telah menghasilkan sekitar US$800 juta hingga saat ini.

5. Dolly Parton

Dia terkenal pernah bercanda bahwa "saya harus mengeluarkan banyak uang untuk tampil semurah ini", tetapi legenda country, Dolly Parton, bisa tampil semurah yang dia suka dengan tetap memiliki kekayaan sekitar US$650 juta.

6. Beyonce

Kekayaan Beyoncé Knowles diperkirakan mencapai US$600 juta, dan dengan album baru yang akan segera dirilis, dan tur yang berjalan, angka tersebut akan terus meningkat.

7. Julio Iglesias

Menemukan namanya dalam daftar mungkin mengejutkan sebagian orang. Julio Iglesias dari Spanyol adalah penyanyi pria terkaya. Dia telah menjual lebih dari 300 juta album selama bertahun-tahun, yang membuat penghasilannya mencapai sekitar US$600 juta.

8. Gloria Estefan

Penyanyi asal Kuba-Amerika, Gloria Estefan, yang terkenal dengan mega-hit global seperti "Get On Your Feet" dan "Rhythm Is Gonna Get You", telah memperoleh kekayaan sekitar US$500 juta selama karirnya.

9. Victoria Beckham

Artis yang sebelumnya dikenal sebagai "Posh Spice" ini memperoleh kekayaan pertamanya sebagai bagian dari band The Spice Girls. Dia kemudian menghasilkan lebih banyak uang berkat lini fesyennya sendiri. Jika digabungkan, mereka telah menghasilkan sekitar US$450 juta.

10. Barbra Streisand

Barbra Streisand yang multi-talenta adalah salah satu dari sedikit entertainer yang berhasil meraih seluruh piala EGOT, memenangkan Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony Awards. Penghargaan ini juga disertai dengan imbalan finansial hingga sekitar US$400 juta.

11. Garth Brooks

Anggota lain dari klub US$400 juta, dan pria kedua dalam daftar ini adalah bintang country Garth Brooks.

12. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez mungkin juga terkenal karena aktingnya. Tapi tak bisa dipungkiri dia mendapat ketenarannya dari karier bernyanyinya. J-Lo telah menggabungkan kedua karier tersebut untuk menghasilkan sekitar US$400 juta.

13. Katy Perry

Melengkapi daftar ini adalah Katy Perry, penyanyi Amerika lainnya dengan perkiraan kekayaan mencapai US$400 juta.

