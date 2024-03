'Kung Fu Panda 4', Akhir Perjalanan Po Sebagai The Dragon Warrior

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah sewindu, film Kung Fu Panda 4 akan dirilis dan akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia pada Rabu, 6 Maret 2024.

Masih dengan pemain yang sama, komedian ikonik Jack Black juga kembali mengisi suara sebagai Po, master kung fu yang tak teduga, dalam babak baru perannya sebagai "The Dragon Warrior".

Setelah tiga petualangan sebelumnya untuk mengalahkan berbagai penjahat, dengan keberaniannya yang tak tertandingi dan keterampilan seni bela diri yang gila, Po, The Dragon Warrior, diminta untuk beristirahat dan mengundurkan diri. Dia diminta mencari pengganti dan juga ditunjuk untuk menjadi Pemimpin Spiritual di Lembah Damai.

Namun, dia dihadapkan oleh musuh yang baru, seorang penyihir jahat dan kuat, The Chameleon, seekor kadal kecil yang dapat berubah wujud menjadi makhluk apa pun, besar atau kecil.

The Chameleon yang serakah menuju pada Tongkat Kebijaksanaan Po, yang akan memberinya kekuatan untuk memanggil kembali semua penjahat utama yang telah dikalahkan Po ke alam roh.

Untuk mengalahkannya, Po yang tak pernah keluar dari Lembah Damai dapat bantuan dari Zhen, rubah yang licik, bersama pergi ke kota asalnya untuk bertemu The Chameleon di Kota Juniper.

Kung Fu Panda 4 disutradarai oleh Mike Mitchell, yang sebelumnya juga menggarap film seperti Trolls dari DreamWorks Animation dan Shrek Forever After dan dibantu oleh rekan sutradara Stephanie Ma Stine. Film ini juga diproduksi oleh Rebecca Huntley.

Film ini menampilkan pengisi suara dari bintang yang kembali menjadi pemenang Academy Award Dustin Hoffman sebagai Master Shifu; James Hong (Everything Everywhere All at Once) sebagai Tuan Ping, ayah angkat Po; Bryan Cranston sebagai Li, ayah kandung Po; Ian McShane sebagai Tai Lung, mantan murid dan musuh bebuyutan Shifu, serta kehadiran wajah baru, Awkwafina sebagai Zhen.

Merilis bab pertamanya pada 2008, Kung Fu Panda, menjadi film animasi orisinal dengan pendapatan kotor tertinggi dari DreamWorks Animation dan meluncurkan waralaba yang telah menghasilkan lebih dari US$1,8 miliar di box-office global.

Review Kung Fu Panda 4

Sejak awal, franchise Kung Fu Panda telah menunjukkan perpaduan sempurna antara animasi, komedi, dan aksi.

Film ini menggunakan animasi yang masih sama dengan tiga film sebelumnya sehingga tidak terasa aneh jika dibandingkan dengan film sebelumnya. Namun, kali ini dengan beberapa fitur baru seperti teknik kamera baru, seperti aksi keren bergaya GoPro, yang biasanya terlihat di film aksi langsung, dan belum pernah dieksplorasi dalam animasi sebelumnya.

Selain itu, upgrade dari segi animasi juga ditunjukkan dengan pergi ke Kota Juniper yang menampilkan lebih banyak jenis hewan dan gambaran perkotaan yang padat.

Karakter-karakter dalam film juga digambarkan tetap sama, seperti Po yang jenaka dan terlihat selalu lapar masih ditunjukkan walaupun sudah lama menjadi "The Dragon Warrior".

Selain itu, The Chameleon yang bisa berubah bentuk menjadi apa saja, juga berhasil membuat penonton ikut berdebar-debar.

Dari sisi cerita juga menunjukkan bahwa Po juga bisa keluar dari zona nyaman, keluar dari Lembah Damai ke Kota Juniper, untuk menumpas kejahatan, tak hanya melawan satu musuh, The Chameleon, tapi juga dengan seluruh pasukannya sebelum benar-benar pensiun.

Lantas bagaimana strategi Po melawan The Chameleon? Saksikan Kung Fu Panda 4 di bioskop terdekat mulai 6 Maret 2024.

