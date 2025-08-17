Bisnis Indonesia Premium
Logo HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Entertainment

Rangkaian Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan HUT Ke-80 RI, dan Artis yang Tampil

Mia Chitra Dinisari
 Minggu, 17 Agustus 2025 - 08:30
Bisnis.com, JAKARTA - Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan akan memeriahkan perayaan HUT Ke-80 RI hari ini, 17 Agustus 2025.

Berikut rangkaian Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan RI hari ini

1. Karnaval Kemerdekaan

Karnaval kemerdekaan akan digelar dari Monas hingga ke Semanggi pada pukul 19.30 WIB.

Baca Juga Mensesneg: Karnaval Pertama di HUT ke-80 RI Dimulai Pukul 19.30 dari Monas

2. Pesta Rakyat

Pesta rakyat akan digelar di sepanjang Monas dan sepanjang jalan MH Thamrin, Sudirman. Pesta rakyat ini berupa Pasar malam, festival kuliner, hingga panggung hiburan pada pukul 08.00 WIB.

3. Drone dan fireworks show

Langit malam 17 Agustus akan dihiasi dengan water fountain, drone, dan kembang api spektakuler di Bundaran HI pada pukul 22.00 Wib sampai dengan selesai.

4. Panggung pesta rakyat

Panggung pesta rakyat merupakan panggung musik yang menghadirkan sejumlah musisi mulai dari Ayu Tingting hingga Putri Ariani.

Baca Juga Pesta Rakyat 17 Agustus Digelar Sehari Semalam di Monas, Ada Karnaval dan Kembang Api

Berikut daftar pesta rakyat lengkapnya

1. Monas 08.00-23.00 WIB

NTRL, DMasiv, Ayu Tingting, Judika

Baca Juga Malam Puncak HUT ke-497 Jakarta, Simak Rangkaian Acara Jakarnaval Besok

2. Sarinah 16.00-23.00 WIB

Endah Laras, RAN, Element

3. Bundaran HI 12.00-23.00 WIB

Nela Kharisma, Wika Salim, Ucup Pop Feat Sintya Marisca

4. Dukuh Atas 16.00-23.00 WIB

Laid This Night dan Happy Asmara

5. Sampoerna Strategic

Putri Ariani, Via Vallen, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Armada

