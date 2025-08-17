Rangkaian Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan HUT Ke-80 RI, dan Artis yang Tampil

Bisnis.com, JAKARTA - Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan akan memeriahkan perayaan HUT Ke-80 RI hari ini, 17 Agustus 2025.
Berikut rangkaian Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan RI hari ini
1. Karnaval Kemerdekaan
Karnaval kemerdekaan akan digelar dari Monas hingga ke Semanggi pada pukul 19.30 WIB.
2. Pesta Rakyat
Pesta rakyat akan digelar di sepanjang Monas dan sepanjang jalan MH Thamrin, Sudirman. Pesta rakyat ini berupa Pasar malam, festival kuliner, hingga panggung hiburan pada pukul 08.00 WIB.
3. Drone dan fireworks show
Langit malam 17 Agustus akan dihiasi dengan water fountain, drone, dan kembang api spektakuler di Bundaran HI pada pukul 22.00 Wib sampai dengan selesai.
4. Panggung pesta rakyat
Panggung pesta rakyat merupakan panggung musik yang menghadirkan sejumlah musisi mulai dari Ayu Tingting hingga Putri Ariani.
Berikut daftar pesta rakyat lengkapnya
1. Monas 08.00-23.00 WIB
NTRL, DMasiv, Ayu Tingting, Judika
2. Sarinah 16.00-23.00 WIB
Endah Laras, RAN, Element
3. Bundaran HI 12.00-23.00 WIB
Nela Kharisma, Wika Salim, Ucup Pop Feat Sintya Marisca
4. Dukuh Atas 16.00-23.00 WIB
Laid This Night dan Happy Asmara
5. Sampoerna Strategic
Putri Ariani, Via Vallen, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Armada