Sinopsis "The Holdovers", Peraih 5 Nominasi Oscar yang Bakal Tayang di Bioskop 23 Februari 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Film drama komedi "The Holdovers" yang meraih lima nominasi Oscar, sudah bisa disaksikan di bioskop mulai Jumat (23/2/2024).

Film ini merupakan garapan sutradara oleh Alexander Payne dan ditulis oleh David Hemingson serta dibintangi tiga bintang utama, aktor legendaris Paul Giamatti sebagai Paul Hunham, Dominic Sessa sebagai Angus Tully, dan Da'Vine Joy Randolph sebagai Mary Lamb.

"The Holdovers" sudah tayang sebelumnya di Amerika, di 50th Telluride Fim Festival pada 31 Agustus 2023, di Toronto Film Festival 2023, dan Busan International Film Festival ke-28.

Baca Juga Sinopsis Film Avatar The Last Airbender Live-Action Tayang di Netflix

Film ini juga mendapatkan lima nominasi dalam Academy Awards atau Oscar, termasuk dalam kategori Best Picture, Best Actor, dan Best Supporting Actress.

Berlatar musim liburan pada dingin tahun 1970-1971, Paul Hunham, guru sejarah kuno yang "killer" di sekolah asrama Barton, di New England, terpaksa mendampingi para siswa yang tidak punya tempat tujuan berlibur dan pulang saat liburan Natal.

Salah satunya Angus Tully, yang seharusnya pergi berlibur ke Saint Kitts namun dibatalkan oleh ibunya yang memilih berbulan madu dengan suami barunya. Mereka tinggal di asrama bersama manajer kantin sekolah, Mary Lamb, yang putranya, Curtis, bersekolah di Barton dan bergabung dengan militer untuk membiayai kuliahnya, namun terbunuh dalam Perang Vietnam.

Baca Juga Sinopsis Film Shotgun Wedding: Kekuatan Cinta dan Komitmen Tayang di Bioskop Trans TV

Selain gagal liburan bersama orang tuanya, Tully juga gagal ikut berlibur bersama keempat teman yang sebelumnya terjebak di asrama karena tak mendapat izin dari orang tuanya. Dia terpaksa menghabiskan libur natal dan tahun barunya bersama Hunham dan Mary.

Bosan berada di asrama selama liburan, Tully terus mencoba pergi. Hunham yang mulai menyadari hal itu, mengajaknya ke kota sampai ikut pesta ke rumah guru lainnya, Lydia Crane.

Tak berhenti di situ, dia akhirnya mendapatkan izin pergi bersama Hunham dan Mary ke Boston, yang kemudian mengungkap kehidupan Tully dan Hunham yang tidak diketahui orang lain sebelumnya.

Baca Juga Sinopsis Film Brick Mansions: Bongkar Kerja Sama Pemerintah dengan Bandar Narkoba

Review "The Holdovers"

Perbesar

"The Holdovers" dibangun dengan apik sebagai film klasik 1970-an. Dari saat pembukaannya, penonton disambut dengan gambar retro dan suara kresek di awal film.

Suasana libur natal juga digambarkan dengan baik lewat pemandangan hutan bersalju, cerobong asap, sungai yang hampir beku, serta latar sekolah yang penuh salju.

Musik folk-rock yang diputar di latar belakang juga mendukung cerita dan drama yang terjadi mulai dari yang seru, senang, dan sedih.

Akting para aktor yang begitu apik juga berhasil membuat penonton terbawa dalam karakter mereka, yang menyebalkan benar-benar membuat penonton ikut kesal, para pemeran protagonisnya juga menghangatkan hati. Tak heran film ini mendapatkan nominasi Best Actor.

Selain itu, dialog dan naskah, serta peran para karakter dalam film ini juga terasa benar-benar nyata, humor-humor yang dituturkan pun terasa alami.

Sayangnya, film bertema liburan natal ini tayang di Indonesia mulai Jumat (23/2/2024), sehingga suasana liburannya kurang mengena. Film ini akan terasa lebih relevan jika tayang di akhir tahun, dan bisa menambah deretan film natal legendaris selain "Home Alone".

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News