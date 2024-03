Anwar Hadid dan Aly Goni Laksanakan Umrah Saat Ramadan

Bisnis.com, JAKARTA - Sosok Anwar Hadid dan Aly Goni sudah tidak asing dalam dunia entertainment baik hollywood maupun bollywood, kedua sosok ini diketahui sedang menjalani ibadah umrah pada bulan suci dan penuh keberkahan Ramadan.

1. Anwar Hadid

Melaksanakan umrah pada bulan Ramadan merupakan salah satu yang diinginkan setiap muslim didunia, tidak terkecuali bagi para artis. Anwar Hadid merupakan aktor dan produser yang cukup populer di kalangan hollywood. Adik dari supermodel Bella Hadid dan Gigi Hadid ini membagikan kegiatan positif yang dilakukan selama bulan Ramadan yakni dengan melaksanakan ibadah umrah.

Dilansir dari msnbc.com, Anwar Hadid memposting sebuah foto pada laman instagramnya @anwarhadid ketika berada di kota Mekkah, Arab Saudi.

Melalui postingan positif yang dilakukannya dengan caption “Umrah with my real brothers!!! Will under God. Eternally grateful for these moments. Now back home” pada Minggu, 17 Maret 2024, postingan ini menarik perhatian netizen karena sosoknya yang berani secara terang-terangan menyatakan keislamannya ke ruang publik .

Postingan foto pada laman instagramnya tersebut sudah mendapatkan jumlah like atau suka mencapai seperempat juta, hal yang tidak biasa bagi Hadid meskipun dia memiliki 7,1 juta pengikut.

Tanggapan yang positif juga diberikan melalui komentar terhadap postingan Hadid, melalui postingannya Hadid dapat membuat perubahan yang lebih besar dan nyata dalam budaya islam di Amerika Serikat dan negara-negara utara lainnya, khususnya dikalangan muda.

Perubahan yang tercipta yakni toleransi dalam beragama, meningkatkan dukungan terhadap kaum minoritas dan membangun solidaritas dikalangan umat islam, khususnya di kalangan generasi muda di Amerika Serikat.

2. Aly Goni

Sosok Aly Goni cukup terkenal dikalangan artis bollywood, namanya semakin naik daun ketika bermain dalam acara TV yakni Yeh Hai Mohabbatein.

Aly Goni merupakan seorang muslim yang tentunya menjalankan kewajiban yang sama seperti muslim lainnya yakni melakukan ibadah puasa Ramadan, selama bulan Ramadan berlangsung Aly Goni berkunjung ke Mekkah untuk menunaikan ibadah umrah.

Dilansir dari indiatoday.in, Aly Goni memposting sebuah foto pada laman instagramnya @alygoni dengan foto dirinya menggunakan kain ihram sedang berada didepan Ka'bah.

Postingan yang dibagikan Aly Goni juga dilengkapi dengan caption “Alhamdulillah The Prophet said, “The performance of Umrah during Ramadan is Equal to the performance of Hajj with me” Allah hum sab ko yeh mauka de Ameen. #Umrah2024”.

Menjalankan ibadah umrah saat bulan Ramadan bukan pengalaman pertama kali yang dilakukannya pada tahun ini. Pada tahun lalu yakni 2023 aktor tersebut sudah pernah mengunjungi Arab Saudi bersama temannya Asim Riaz saat menjelang bulan suci Ramadan. (Nur Afifah Azahra Aulia)

