Tren Kecantikan Korea Selatan Tahun 2024, Bidik Beauty Lover Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA -Menjelajahi kiat kecantikan Korea bisa menjadi pengalaman transformatif dan menyenangkan untuk rutinitas perawatan kulit dan riasan Anda.

Industri kecantikan Korea terkenal dengan produk-produk inovatif dan formulasi canggihnya, yang sering kali menekankan pendekatan holistik dalam perawatan kulit.

Dengan menerapkan kiat kecantikan Korea, Anda dapat menemukan teknik dan produk unik yang dapat mengatasi berbagai masalah kulit, sehingga menghasilkan kulit yang sehat dan bercahaya.

Dari rutinitas perawatan kulit 10 langkah yang terkenal hingga penekanan pada bahan-bahan alami, kecantikan Korea mencakup beragam praktik yang dapat disesuaikan dengan jenis dan preferensi kulit yang berbeda.

Dari kemajuan teknologi hingga fokus yang lebih mendalam pada praktik berkelanjutan, lanskap K-beauty akan mengalami transformasi yang menakjubkan.

Tahun 2024 menandai babak terobosan dalam perawatan kulit Korea karena mendobrak batas-batas tradisional dan memperkenalkan tren inovatif yang menjanjikan untuk mendefinisikan kembali industri ini.

Tren teratas yang harus diwaspadai dalam perawatan kulit Korea pada tahun 2024.

Dari formulasi mutakhir hingga teknik aplikasi yang revolusioner, industri ini siap untuk mengintegrasikan praktik berkelanjutan dan memasukkan teknologi canggih ke dalam rutinitas mereka.

Berikut tren skincare ala Korea Selatan di Tahun 2024

Perlindungan matahari

Hidrasi

Balsem pembersih

Suplemen kolagen

Krim pelindung kulit

Bantalan toner

Anti penuaan

Pewarna bibir

Fondasi bantalan

Perawatan kulit musin siput

Sementara itu, Indonesia menjadi negara sasaran ekspansi produk kecantikan seperti kosmetik dan skincare asal Korea Selatan.

dr. Koo Youn Taek, ahli bedah plastik dari Korea Selatan mengatakan Indonesia merupakan salah satu pasar yang memiliki potensi besar dalam industri kecantikan.

Karenanya, banyak produk kecantikan yang membuka layanan kecantikan di Indonesia.

"Itu juga alasan GSC, masuki pasar Indonesia untuk memberikan layanan bedah plastik berkualitas untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri setiap individu dalam menonjolkan keunikan diri masing-masing." paparnya.

Korea Selatan sendiri, dikenal luas sebagai salah satu negara dengan keahlian dan produk perawatan kulit terbaik, tak heran jika kini Korea Selatan diakui sebagai pemimpin global dalam bidang kecantikan.

Dia mengatakan Global Skinquisite Centre (GSC), menggabungkan keahlian, teknologi, dan produk dari Korea Selatan dan internasional.

Irene Kho selaku founder dari GSC mengatakan mereka berkolaborasi bersama Korean Beauty Experts. Selain menjadi pusat estetika kecantikan.

"GSC juga dibangun untuk menjadi pusat akademi untuk membantu meningkatkan keterampilan para ahli kecantikan di Indonesia. Kami berharap dengan kehadiran klinik GSC, pelanggan di Indonesia dapat mengakses layanan kecantikan berstandar global dengan lebih mudah, aman, dan cepat, sejalan dengan moto kami: Your Look, Our Expertise." ujarnya.

Dia memaparkan layanan yang disediakan GSC meliputi Layanan Plastic Surgery by dr Koo Youn Taek yang merupakan dokter bedah plastik terkemuka di Korea Selatan.

Clinical Serum & Skincare by dari Clero:N & S.Yun, dan PMU Services (sulam alis & bibir) by AMZ Moon Company yang merupakan PMU Master terkemuka di Korea Selatan.



