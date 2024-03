Review "Arthur The King", Kisah Petualangan Berbalut Haru

Bisnis.com, JAKARTA -- Salah satu film Hollywood yang menarik untuk disaksikan pekan ini, "Arthur The King", sudah mulai tayang di bioskop.

Film ini diproduksi sekaligus dibintangi oleh Mark Wahlberg, dan disutradarai oleh Simon Cellan Jones dibuat berdasarkan kisah nyata, dan meruakan adopsi dari novel berjudul "Arthur: The Dog Who Crossed the Jungle to Find Home".

"Arthur the King" bercerita tentang kisah nyata seekor anjing liar yang berteman dengan tim adventure racing selama mengikuti kompetisi di Republik Dominika. Film ini didasarkan pada peristiwa nyata yang didokumentasikan oleh pembalap Swedia Mikael Lindnord, yang kemudian diadaptasi menjadi atlet asal AS Michael Light, diperankan langsung oleh Mark Wahlberg.

Film dimulai dengan Michael bertindak seperti orang yang sangat kompetitif, meskipun tak pernah menduduki peringkat pertama. Kesombongan dan arogansinya membuat timnya harus mengikuti perlombaan besar.

Agar bisa mengikuti lomba dan mendapat sponsor, Michael harus merekrut anggota tim barunya, seorang ahli mendaki Olivia (Nathalie Emmanuel), navigator kawakan Chik (Ali Suliman) — kita melihat Arthur berkeliaran di jalanan Santo Domingo (film tersebut diambil di Republik Dominika), dan Leo (Simu Liu), seorang selebriti Instagram.

Ambisi Michael kembali berlomba selain sebagai pembuktian bagi para lawannya, dan bakal menjadi perlombaan terakhir bagi para anggota timnya. Perlombaan adventure racing yang tak mudah, menguji ketahanan dari bersepeda, mendaki, dan kayak melintasi jarak lebih dari 400 mil atau sekitar 700km sepanjang Republik Dominika selama 5 hari.

Di tengah perjalanan, Michael bertemu seekor anjing yang terluka. Micahel kemudian berinisiatif memberikannya makanan.

Betapa mengejutkan, setelah tiga hari melakukan petualangan, menempuh ratusan kilometer berikutnya, Michael dan timnya kembali bertemu dengan anjing tersebut.

Merasa membawa keberuntungan, Michael menamai anjing itu Arthur dan membawanya bersama, menjadikannya anggota tim, ikut berkompetisi sampai ke titik akhir perlombaan.

Review "Arthur The King"

Menjadi salah satu film yang segar, di tengah banyaknya film horor, romansa, dan komedi, "Arthur The King" membawa kisah petualangan yang inspiratif dan ikatan yang terjalin antara seekor anjing liar yang pintar dan pantang menyerah dengan seorang atlet yang juga memiliki ambisi besar.

Jalan ceritanya terasa pas, di mana setiap karakter mendapatkan sorotannya masing-masing, saling bisa memberikan inspirasi, dan tidak hanya terpusat pada kisah Michael.

Latar tempat, yang dinamis, gerakan kamera saat berpetualan di hutan juga membuat penonton ikut merasa sedang berada dalam petualangan bersama dengan tim yang berkompetisi.

Dibalut dengan kisah yang mengharukan, "Arthur The King" bisa disaksikan di bioskop mulai Jumat, 22 Maret 2024 di bioskop seluruh Indonesia.

