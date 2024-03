"Taylor Swift: The Eras Tour" Pecahkan Rekor Jadi Film Musik Terlaris di Disney+

Bisnis.com, JAKARTA -- Taylor Swift tak henti-hentinya mencetak rekor melalui lini konsernya, "The Eras Tour". Termasuk dengan pemutaran perdana film konser “The Eras Tour” di Disney+.

“Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version)” mencetak rekor setelah ditonton 4,6 juta kali di Disney+ dalam tiga hari pertama peluncurannya, menjadikannya film musik No. 1 yang pernah ada di platform tersebut.

Melansir Variety, Swifties menonton 16,2 juta jam film konser blockbuster berdurasi tiga setengah jam itu di Disney+ selama akhir pekan lalu.

“The Eras Tour” memulai debutnya di Disney+ di seluruh dunia pada Kamis, 14 Maret. Film ini tayang dengan versi baru yang diperluas dari film di bioskop, mencakup lima lagu bonus seperti “Cardigan,” dari “Folklore,” dan empat lagu akustik: “Death by a Thousand Cuts,” “Maroon,” “You Are in Love” dan “I Can See You”.

Keempat lagu tersebut juga ditambah dengan “Our Song” dan “You’re on Your Own Kid,” dalam Acoustic Collection berdurasi 26 menit. Film ini diambil pada tiga pertunjukan pertama tur Eras di Los Angeles Agustus 2023 lalu.

Film musik dan film spesial lainnya yang saat ini tersedia di Disney+ termasuk “Folklore: The Long Pond Studio Sessions” milik Swift, “Elton John: Farewell From Dodger Stadium,” “Black Is King: A Film by Beyoncé” dan “The Beatles: Get Back.”

Baca Juga Konser Taylor Swift Bisa Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Singapura

Disney dilaporkan membayar lebih dari US$75 juta untuk hak streaming di seluruh dunia atas film konser “The Eras Tour”, yang diproduksi oleh perusahaan Swift.

Dalam rilis teatrikalnya, “Taylor Swift: The Eras Tour” menghasilkan US$261,7 juta di box office global setelah debutnya pada 13 Oktober 2023, dan menjadikannya film konser dengan pendapatan kotor tertinggi hingga saat ini.

Film ini dirilis secara digital melalui Universal Pictures pada 13 Desember 2023, tepat di hari ulang tahun Taylor Swift, dengan tiga lagu bonus yang tidak ada dalam rilis teatrikal – “Wildest Dreams,” “The Archer” dan “Long Live”, yang juga tersedia dalam versi Disney+.

Eras Tour adalah tur konser keenam yang masih berlangsung. Konser tersebut terdiri dari 152 pertunjukan di lima benua, yang dimulai pada 17 Maret 2023, di Glendale, Arizona, Amerika Serikat, dan akan berakhir pada 8 Desember 2024, di Vancouver, Kanada.

Dengan dampak budaya global, Eras Tour menjadi tur pertama yang melampaui pendapatan US$1 miliar, menjadikannya tur dengan pendapatan kotor tertinggi sepanjang masa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel