Kate Middleton Jalani Pengobatan Kanker, Ini Manfaat dan Efek Samping Kemoterapi

Bisnis.com, JAKARTA - Putri Kerajaan Inggris, Kate Middleton akhirnya muncul di hadapan publik setelah menghilang dari sorotan publik sejak tahun lalu. Sayangnya, kemunculannya kembali di hadapan publik membawa kabar pahit. Dia didiagnisis mengidap kanker.

Melalui video yang diunggah dalam akun X The Prince and Prince of Wales, Kate menjelaskan bahwa dirinya kini tengah menjalani kemoterapi. Dia menjelaskan bahwa dirinya sudah menjalani operasi besar pada perut di bulan Januari 2024.

“Tim medis menyarankan saya untuk menjalani kemoterapi preventif dan saat ini saya berada pada tahap awal pengobatan tersebut,” ungkapnya.

Kemoterapi: Manfaat dan Efek Sampingnya

Dilansir dari laman Alodokter, kemoterapi adalah salah satu jenis pengobatan yang digunakan untuk menghancurkan sel kanker yang berbahaya bagi tubuh.

Cara kerja kemoterapi adalah dengan menghentikan atau menghambat pertumbuhan sel kanker yang berkembang dan membelah diri lebih cepat.

Meski mampu menghancurkan sel kanker, kemoterapi juga dapat merusak sel sehat yang berada di sekitarnya. Sel sehat yang ikut rusak inilah yang akhirnya memberikan efek samping.

Namun, efek samping yang muncul umumnya akan segera menghilang setelah pengobatan kemoterapi dihentikan.

Efek samping dari kemoterapi dapat berbeda pada setiap orang, termasuk tingkat keparahannya. Efek samping yang muncul dikarenakan obat-obat tersebut tidak dapat membedakan sel kanker dan sel sehat.

Akibatnya, sel sehat yang berada di sekitar sel kanker ikut rusak dan menimbulkan sejumlah efek samping, seperti :

Rambut rontok

Nyeri

Penurunan berat badan

Mual dan muntah

Sesak nafas dan kelainan detak jantung akibat anemia

Tidak nafsu makan

Perdarahan, seperti mudah memar, gusi berdarah, dan mimisan

Sulit tidur

Gangguan psikologis, seperti stres, cemas, dan depresi

Kulit kering dan terasa perih

Sariawan

Rasa lelah dan lemas sepanjang hari

Konstipasi atau diare

Gairah seksual menurun dan gangguan kesuburan (infertilitas)

Meski jarang terjadi, kemoterapi dapat menimbulkan masalah yang lebih serius seperti menurunnya kadar sel darah putih dengan cepat, sehingga meningkatkan risiko infeksi.

Selain dapat bekerja dengan cepat untuk menghancurkan sel kanker dalam tubuh, kemoterapi juga memberikan manfaat lain, seperti :

Memperkecil ukuran tumor ganas dan meringankan rasa sakit

Mencegah penyebaran, memperlambat pertumbuhan, sekaligus menghancurkan sel kanker yang berkembang ke bagian tubuh lain (metastasis)

Menghancurkan semua sel kanker hingga sempurna dan mencegah kekambuhan kanker

Pengobatan kanker terdiri dari beberapa jenis. Oleh karena itu, jenis pengobatan kemoterapi yang diberikan tergantung pada jenis kanker, lokasi kanker, stadium kanker, penyebaran sel kanker, dan kondisi kesehatan pasien.

Kemoterapi umumnya dilakukan pada saat sebelum operasi atau terapi radiasi (kemoterapi neoadjuvant) agar ukuran tumor menjadi lebih kecil, setelah operasi atau terapi radiasi untuk menghancurkan sel kanker yang tersisa, dan ketika dilakukan terapi radiasi dan terapi medis untuk memaksimalkan efek pengobatan.

(Maria Hermina Kristin)

