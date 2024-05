Fakta-fakta Menarik Met Gala 2024, Usung Tema Sleeping Beauties: Reawakening Fashion

Bisnis.com, JAKARTA - Met Gala 2024 telah berlangsung pada tanggal 6 Mei 2024 di The Metropolitan Museum of Art, New York dengan mengusung tema Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.

Dilansir dari vogue.co.uk dan forbes.com, Selasa (7/5/2024) acara tahun ini menampilkan karya baju bersejarah mulai dari korset yang dipakai Elizabeth abad 17 hingga karya desainer Conner Ives dan Stella McCartney.

Met Gala tahun ini diadakan dengan tujuan penggalangan dana untuk Costume Institute The Metropolitan Museum of Art. Karena itu, para tamu undangan harus membayar satu tiketnya sebesar U$50.000. Meskipun harganya cukup mahal, diperkirakan kurang lebih ada 450 tamu yang hadir.

Simak fakta-fakta menarik Met Gala 2024:

1. Tema Met Gala 2024

Met Gala 2024 mengusung tema Sleeping Beauties: Reawakening Fashion, dengan menampilkan sekitar 250 karya baju langka dan bersejarah yang sudah ada sejak 400 tahun lalu. Semua karya dipamerkan menggunakan format animasi video, proyeksi cahaya, CGI, AI, dan bentuk sensorik lainnya.

Andrew Bolton, Kurator Wendy Yu selaku penanggung jawab di The Costume Institute mengungkapkan fesyen merupakan seni yang paling emosional karena berkaitan dengan tubuh. Karena itu, mereka memilih teknologi sensorik yang bisa mempermudah penyampaian emosi kepada para tamu undangan.

2. Tema Fesyen Met Gala 2024

Met Gala 2024 mengusung tema fesyen “The Garden in Time”, terinspirasi dari karya JG Ballard dalam novelnya berjudul Empire of the Sun, ditulis pada tahun 1962. Karena itu, pakaian para tamu undangan dan karya yang ditampilkan lebih dominan menggunakan flora dan fauna.

3. Pembawa Acara

Pembawa acara Met Gala 2024 adalah Zendaya, Jennifer Lopez, Chris Hemsworth dan Bad Bunny. Sejak diumumkan pada 15 Februari lalu hingga malam acara, sosok Zendaya selaku pembawa acara sangat menarik perhatian publik, pasalnya dia terkenal dengan citra fesyen terbaik diantara kalangan selebritis. Pada tahun 2019, Zendaya menghadiri Met Gala menggunakan rancangan baju desainer Law Roach dengan tema cinderella.

4. Artis yang hadir

Met Gala menjadi ajang untuk para selebritis menampilkan fesyen rancangan desainer terbaiknya kepada publik. Sejumlah artis papan atas dari berbagai negara mulai dari aktor hingga penyanyi turut hadir pada Met Gala 2024.

Berikut artis yang hadir pada Met Gala 2024

1. Gigi Hadid

2. Dua Lipa

3. Jennie BLACKPINK

4. Stray Kids

5. Alia Bhatt

6. Nicholas Galitzine

7. Sydney Sweeney

8. Barry Keoghan

9. Chris Hemsworth



5. Latar belakang Met Gala

Met Gala pertama kali diadakan oleh Anna Wintour pada tahun 1948 dengan tujuan untuk memanfaat fesyen di dunia. Sejak awal diadakan, acara ini sangat menarik perhatian publik sehingga tidak sedikit desainer ternama rela membayar mahal untuk bisa berkontribusi dalam Met Gala setiap tahunnya.

Met Gala telah menjadi perayaan fesyen tahunan terbesar dengan penghasilan mencapai delapan digit, dana ini dikumpulkan untuk disalurkan ke Institut Kostum Museum Seni Metropolitan, New York.

