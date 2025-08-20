Lagi Tren, Ini Ragam Manfaat Olahraga Padel untuk Kesehatan

Bisnis.com, JAKARTA - Melakukan aktivitas olahraga kini mulai menjadi lifestyle, khususnya di kalangan generasi muda.

Di antara berbagai tren olahraga yang sedang digemari, padel muncul sebagai bintang baru yang menarik minat dan perhatian masyarakat.

Perpaduan unik antara tenis dan squash ini dianggap menjadi permainan yang seru, dinamis, dan ramah untuk pemula, bahkan membuatnya cepat populer di berbagai komunitas.

Tingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga padel menjadi satu kesempatan yang baik, apalagi salah satu hal yang menjadi tantangan saat ini yaitu rendahnya kebugaran jasmani di kalangan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Olahraga di tahun 2024, sebanyak 55,5% berada dalam kategori kebugaran jasmani yang sangat rendah, sementara hanya 6,3% yang memiliki kebugaran jasmani dalam kategori "baik ke atas".

Salah satu Dokter di Allianz yang juga aktif berolahraga, dr. Elva Septiruliana, Customer Claims Experience Manager Allianz Life Indonesia, mengatakan aktivitas olahraga seperti padel, gerakan olahraga yang dinamis dan intensitas tinggi membuat olahraga ini cocok menjadi pilihan gaya hidup sehat yang modern.

"Olahraga ini bisa menjadi salah satu solusi tubuh lebih sehat dengan cara yang seru dan menyenangkan karena padel menggabungkan elemen permainan dan interaksi sosial, tidak sama seperti olahraga kompetitif lainnya yang cenderung berat.” paparnya.

Berikut manfaat olahraga padel menurut dr. Elva

1. Membantu Menurunkan Berat Badan & Meningkatkan Kebugaran Kardiovaskular

Satu jam bermain padel dapat membakar antara 400 hingga 600 kalori, tergantung pada intensitasnya. Ini menjadikan padel sebagai salah satu pilihan efektif untuk kamu yang ingin menjaga atau menurunkan berat badan. Berbeda dengan latihan kardio di gym yang kadang terasa membosankan, padel memberikan cara membakar kalori yang lebih menyenangkan dan memotivasi.

Tidak hanya itu, bermain padel secara rutin dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan memperbaiki fungsi paru-paru karena olahraga ini melibatkan banyak gerakan yang membuat detak jantung meningkat secara stabil dan baik untuk kesehatan jantung dan sirkulasi darah.

2. Merangsang Fungsi Otak dan Konsentrasi

Manfaat olahraga padel juga termasuk membuat kamu lebih berkonsentrasi, cepat berpikir, dan koordinasi mata-tangan yang baik. Setiap poin dalam permainan mengharuskan kamu untuk berpikir cepat dan mengambil keputusan dalam waktu singkat.

Aktivitas otak seperti ini terbukti dapat merangsang koneksi saraf. Selain itu, daya ingat serta fokus pun terjaga, terutama seiring bertambahnya usia. Tidak heran jika olahraga ini lebih banyak diminati oleh usia produktif.

3. Meningkatkan Koordinasi dan Refleks Tubuh

Karena permainan padel berjalan dengan ritme cepat dan bola bisa datang dari berbagai arah, pemain perlu memiliki koordinasi yang baik antara tangan, mata, dan kaki.

Latihan ini secara bertahap akan meningkatkan refleks kamu, yang juga berguna dalam aktivitas harian seperti mengemudi atau menghindari risiko jatuh pada usia lanjut.

“Selain meningkatkan kualitas fisik, interaksi sosial yang dilakukan saat bermain padel juga akan berdampak positif pada kesehatan mental. Ini karena tubuh melepaskan hormon endorfin yang membantu mengurangi stres dan menciptakan perasaan bahagia. Dengan meningkatkan interaksi sosial yang berguna bagi kesehatan mental, hubungan sosial yang baik terbukti dapat mengurangi risiko depresi dan kesepian, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan,” tambah dr. Elva.