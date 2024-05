Spesial Weekend, Berikut Daftar Promo XXI untuk Nonton Film Horor Incaranmu

Bisnis.com, JAKARTA - XXI memberikan promo menarik untuk para penontonnya menikmati film di akhir pekan.

Terdapat beberapa film baru yang bisa dinikmati oleh penonton, yakni mulai dari film bergenre horor hingga drama keluarga.

Agar pengalaman melihat film semakin asik, coba simak sederet promo bioskop yang masih berlaku untuk akhir pekan kali ini.

Baca Juga Ariana Grande Teken Surat Desakan Gencatan Senjata Untuk Gaza

Daftar Promo Bioskop Minggu Ini

Buy 1 Get 1 Do You See What 1 See

XXI memberikan promo spesial untuk film horor Do You See What I See yang dibintangi oleh Sheninna Cinamon.

Promo untuk film ini berlaku mulai dari 16-19 Mei 2024. Namun yang harus diingat kuota promo film ini terbatas.

Adapun syarat dan ketentuan menggunakan promo ini yakni:

Promo berlaku untuk pembelian tiket Film Do You See What I See

Penonton melakukan pembelian minimal 2 (dua) tiket dalam 1x transaksi, tidak berlaku kelipatan dan 1 (satu) voucher berlaku untuk 1x transaksi

Promo hanya berlaku untuk transaksi di aplikasi m.tix

Pilih gambar banner e-voucher

Satu e-voucher hanya dapat digunakan sebanyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) member m.tix selama periode promo

Transaksi menggunakan e-voucher tetap dikenakan admin fee per tiket

Banner E-Voucher tidak dapat digunakan, apabila kuota promo sudah habis

Buy 1 Get 1 Tuhan, Izinkan Aku Berdosa

XXI juga memberikan promo tiket Buy 1 Get 1 untuk film adaptasi berjudul Tuhan, Izinkan Aku Berdosa.

Promo ini berlaku untuk pembelian tiket melalui aplikasi m.tix.

Syarat dan ketentuan promo film ini yakni:

Baca Juga Sinopsis How To Make Millions Before Grandma Dies, Film Sedih asal Thailand

Promo Buy 1 Get 1 Free berlaku untuk pembelian Advance Ticket Sales Film Tuhan Ijinkan Aku Berdosa

Pembelian mulai: 18 Mei 2024

Untuk Pertunjukan: 22 Mei 2024

Penonton melakukan pembelian minimal 1 (satu) tiket dalam 1x transaksi, tidak berlaku kelipatan dan 1 (satu) voucher berlaku untuk 1x transaksi

Promo hanya berlaku untuk transaksi di aplikasi m.tix

Pilih gambar banner e-voucher

Satu e-voucher hanya dapat digunakan sebanyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) member m.tix selama periode promo

Transaksi menggunakan e-voucher tetap dikenakan admin fee per tiket

Banner E-Voucher tidak dapat digunakan, apabila kuota promo sudah habis

50% Cashback Pakai QRIS Livin'by Mandiri

Pembelian tiket bioskop XXI bisa mendapat diskon hingga 50% dengan "Program Cashback s.d 50% transaksi suka-suka pembelian tiket dengan QRIS payment Livin'by Mandiri".

Promo tersebut berlaku untuk pembelian offline di seluruh Bioskop XXI Studio Deluxe (tidak berlaku untuk The Premiere dan IMAX).

Adapun periode promo ini dimulai setiap hari, dan berakhir pada 31 Mei 2024.

Syarat dan Ketentuan:

Nasabah Baru Livin'by Mandiri

Cashback 50% (maksimal Rp25 Ribu)

Minimal transaksi Rp50 Ribu

Status nasabah sebagai Nasabah Baru Livin'by Mandiri adalah 14 hari kalender terhitung sejak aktivasi Livin' by Mandiri

Transaksi menggunakan QRIS Payment Livin' by Mandiri melalui EDC Bank Mandiri

Kuota promo 200 transaksi per hari selama periode program (kuota harian berlaku secara cross merchant untuk seluruh kategori merchant yang bekerjasama dengan Mandiri)

1 user berhak mendapatkan 1x cashback selama periode program

Cashback diterima dalam bentuk saldo yang akan di kreditkan ke rekening Nasabah Livin' by Mandiri atau billing Mandiri Kartu

Kredit setiap hari JUMAT di minggu berikutnya atau di hari kerja berikutnya.

Nasabah Eksisting

Cashback 30% (maksimal Rp15 Ribu)

Minimal transaksi Rp50 Ribu

Status nasabah sebagai Nasabah Eksisting adalah lebih dari hari ke-15 kalender terhitung sejak aktivasi Livin' by Mandiri

Transaksi menggunakan QRIS Payment Livin' by Mandiri melalui EDC Bank Mandiri

Kuota promo 1.500 transaksi per hari selama periode program (kuota harian berlaku secara cross merchant untuk seluruh kategori merchant yang bekerjasama dengan Mandiri)

1 user berhak mendapatkan 1x cashback per minggu selama periode program

Cashback diterima dalam bentuk saldo yang akan di kreditkan ke rekening Nasabah Livin' by Mandiri atau billing Mandiri Kartu

Kredit setiap hari JUMAT di minggu berikutnya atau di hari kerja berikutnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel