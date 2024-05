Sinopsis How To Make Millions Before Grandma Dies, Film Sedih asal Thailand

Bisnis.com, JAKARTA - How To Make Millions Before Grandma Dies resmi tayangkan di bioskop Indonesia pada hari ini, Rabu (15/5/2024).

Film asal Thailand tersebut memiliki genre drama keluarga, yang disebut-sebut punya jalan cerita sedih hingga bisa membuat menangis tersedu-sedu.

Disutradarai oleh Pat Boonnitipa, film tersebut menceritakan hubungan antara cucu dan neneknya.

Seorang cucu bernama M berperan sebagai seorang pemuda yang rela berhenti bekerja di tahun keempat demi merawat neneknya yang sedang sakit kanker dan tinggal sendirian.

Ternyata di balik sikap baiknya itu, ia mempunyai niat terselubung agar mendapat warisan setelah menjadi cucu kesayangan.

Idenya tersebut muncul setelah melihat sepupunya bernama Mui yang berhasil menjadi pewaris satu-satunya setelah merawat kakeknya.

Namun seiring berjalannya waktu mengurus neneknya yang sakit, hati M mulai tergerak. Kebaikannya bukan lagi berlandaskan uang.

Ia pun akhirnya melihat arti keluarga yang lebih dari sekadar uang.

Dibintangi oleh Billkin Puthipong, Taew- Usa Samekham dan Tontawan Tantivejakul, film ini sempat menjadi trending topik di media sosial karena jalan ceritanya.

Sejumlah netizen yang telah menonton film tersebut mengatakan bahwa drama keluarga yang ditampilkan dalam How To Make Millions Before Granda Dies sangat sedih.

Film ini pun diberi rating terbaik oleh sejumlah netizen yang telah menontonnya.

