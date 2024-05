Jadwal Java Jazz Festival 2024, 24 Mei, Ada Maliq & D'Essentials, Salma, Laufey, Simak Line Upnya

Bisnis.com, JAKARTA — Gelaran BNI Java Jazz Festival bakal dimulai hari ini, Jumat (24/5/2024) dan akan berlangsung selama tiga hari sampai dengan Minggu (26/5/2024).

Java Jazz Festival 2024 akan menyajikan 11 panggung, dengan acara dimulai pada pukul 16.00 WIB. Mengutip lamam resmi Java Jazz Festival 2024, acara akan dibuka oleh penampilan Castè di panggung Wonderful Indonesia.

Selain itu, akan ada penampilan lebih dari 40 musisi lainnya baik lokal maupun internasional di panggung dan jadwal yang berbeda.

Sebelumnya, President Director Java Jazz Festival Dewi Gontha mengimbau agar penonton yang datang sudah memilih siapa saja artis yang akan ditonton sehingga bisa datang tepat waktu.

Berikut line up atau daftar musisi yang bakal mengisi Java Jazz Festival 2024 hari ini, Jumat (24/5/2024).

1. Castè

2. Santasantap

3. G4 Big Band Jazz For Kids

4. MLD Podcast: Oza Rangkuti X Sastra Silalahi

5. Bank

6. Okaay

7. Yongkeys and His Playground ft. Marcelia Lesar

8. Barry Likumahuwa & The Rythm Service: Salute The Rollies

9. Leo Amuedo with Sri Hanuraga, Kevin Yosua, Elfa Zulham

10. Maliq & D'Essentials

11. Iris Bevy

12. Mea Shahira & Mezaluna

13. Salma Salsabil

14. Suara Kayu

15. Indro Hardjodikoro feat Indra Qadarsih

16. Joyce Wrice

17. Roy King Big Band

18. Erwin Gutawa Tribute to January Christy

19. Rimaldi

20. Adjani ft. Sri Hanuraga

21. Romantic Echoes

22. Jessie Reyez

23. Thiago Genthil with Barry Likumahuwa

24. Laufey (Special Show)

25. Sunwich

26. Kennedy Administration

27. Brian Simpson ft. Rebecca Jade & Darryl Walker

28. The Family Stone

29. Rai Thistlethwayte

30. Sing along with Ruth Sahanaya, Andien, Teddy Adhitya, Teza Sumendra (Music by Nikita Dompas)

31. Liliboy ft Quincy Jordan

32. Rahmania Astrini

33. Kurosuke

34. KSP Band

35. Marcel ft. Oslo Ibrahim & Teza Sumendra

36. Duo Mobysade

37. Alan Andersn & Key B

38. Ardhito Pramono

39. Scary Pockets

40. Warna

41. Michael Paulo Band

42. Incognito

