Mencicipi Steak Ikonik dengan Nuansa Kota New York Modern

Bisnis.com, JAKARTA - Meatguy Steakhouse, restoran steak membuka cabang keduanya di SCBD Jakarta.

Menu yang disajikan berupa steak dari daging sapi pilihan, dengan variasi suguhan menu-menu ikoniknya.

Steakhouse ini menawarkan beragam pilihan makanan dan minuman, mulai dari menu steak ikonik seperti The Hanging Tomahawk "Godfather", The Bone Collector, & 45 Days Dry Aged Wagyu Ribeye with Butter Tallow, hingga hidangan pembuka, hidangan utama (yang tersedia dalam dua menu yaitu The Land dan The Sea), pasta, serta hidangan penutup.

Meatguy Steakhouse II, Dims the Meat Guy ini, menghadirkan perpaduan unik cita rasa khas Meatguy yang dengan nuansa modern ala steakhouse New York.

Selain cita rasa klasik, terdapat berbagai kreasi hidangan yang turut menggabungkan elemen global untuk memberikan pengalaman bersantap yang tak terlupakan.

Dims Ramadhan, sang pemilik mengatakan mereka tetap mempertahankan kualitas daging dan rasa dalam cabang keduanya ini.

Sapi-sapi yang dikurasi telah memenangkan banyak penghargaan internasional berkat kualitas dan kelezatannya yang tiada tanding.

"Kami menyajikan daging sapi “Grand Champion” kepada para pengunjung kami. Setiap potong daging melalui proses seleksi yang ketat untuk memastikan kualitas tertinggi," ujar Dimas Ramadhan.

Meatguy Steakhouse II juga dilengkapi dengan Dry Ager Room, perangkat pendingin daging mutakhir. Dimas mengatakan adanya fasilitas ini juga melengkapi komitmen Dims untuk terus menyediakan daging dengan kualitas terbaik, termasuk daging Stone Axe yang tergolong rare dan spesial disajikan pada berbagai menu andalan.

Meatguy Steakhouse II dikonsep dengan tiga area berbeda untuk dipilih, yakni Dining Hall (Area Utama), Alfresco (Area Merokok), dan Private Dining Rooms dengan kapasitas dan kebutuhan yang beragam, pengunjung dapat menikmati suasana yang unik sesuai dengan preferensi mereka.

Ada juga The Bar dan Cigar Lounge sebagai pelengkap restoran.

"Kami tidak hanya menjanjikan hidangan daging berkualitas terbaik, tetapi juga sebuah perjalanan gastronomi yang memikat seluruh indera. Konsep ‘Gold Mining’ yang kita usung pada cabang ini ingin mengesankan bahwa kami lebih dari sekadar restoran biasa," tambah Dimas.

