Meatguy Steakhouse Masuk World’s 101 Best Steak Restaurants

Bisnis.com, JAKARTA - Meatguy Steakhouse menjadi steakhouse pertama di Indonesia yang masuk ke dalam daftar World’s 101 Best Steak Restaurants 2025, menandai debutnya di antara steakhouse terbaik dunia.

Daftar tersebut dirilis melalui unggahan akun Instagram milik @worldbeststeakrestaurants yang menempatkan Meatguy Steakhouse di posisi ke-90 dengan kategori New Entry.

World’s 101 Best Steak Restaurants merupakan peringkat tahunan bergengsi yang dikurasi oleh Upper Cut Media House yang berbasis di London. Restoran yang terpilih dalam daftar ini dikunjungi secara anonim oleh evaluator ahli, seperti chef profesional, meatmaster bersertifikat, dan jurnalis kuliner.

Baca Juga Menilik Kekayaan Salt Bae yang Tutup Restoran Steak Emasnya, Kini Tersisa 2 di AS

Penilaian didasarkan oleh beberapa kriteria utama, seperti kualitas daging, teknik penyajian, layanan, pilihan wine, serta keseluruhan pengalaman bersantap. Masuk dalam daftar World’s 101 Best Steak Restaurants mencerminkan keunggulan dan daya saing Meatguy Steakhouse di panggung kuliner dunia.

“Setelah menempuh perjalanan karier yang panjang dan tumbuh bersama Meatguy Steakhouse, menerima pengakuan ini merupakan kehormatan sekaligus pencapaian luar biasa bagi seluruh tim kami. Ini menjadi bukti nyata atas dedikasi kami kepada para pecinta kuliner dalam menyajikan daging dry-aged terbaik, teknik memasak yang terasah, serta pengalaman bersantap berkelas dunia yang tetap berakar pada kebanggaan terhadap Indonesia.” ucap Teuku Yudi atau "El Patron", Executive Chef dari Meatguy Steakhouse.

Meatguy Steakhouse menghadirkan perpaduan unik cita rasa khas Meatguy yang terinspirasi oleh kuliner khas Indonesia dengan nuansa modern ala steakhouse New York. Sebelumnya, Meatguy Steakhouse juga dinobatkan sebagai Best Steakhouse in Jakarta oleh penghargaan bergengsi, Exquisite Awards, yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin dalam lanskap kuliner di Indonesia.

Baca Juga Mencicipi Kelezatan Steak Daging Merah Racikan Lady Butcher dan Chef Marco

Dimas Ramadhan Pangestu atau Dims The Meat Guy selaku CEO dari Meat Universe dan Owner dari Meatguy Steakhouse juga menambahkan, pihaknya juga melihat peningkatan signifikan dalam jumlah reservasi dari tamu internasional dan ekspatriat yang secara khusus berkunjung ke Indonesia dan menambahkan Meatguy Steakhouse sebagai salah satu destinasi kuliner mereka. Menjadi bagian dari perjalanan kuliner mereka menjadi kebanggaan tersendiri.

"Untuk itu kami terus memberikan pengalaman bersantap yang wajib dikunjungi oleh turis Internasional, dengan menawarkan bukan sekadar hidangan, tetapi cita rasa daging eksklusif yang berkesan dan keramahan khas Indonesia." paparnya.

Sebagai bagian dari visi besarnya, Meatguy Steakhouse sebelumnya telah menjalin kolaborasi dengan Stone Axe Wagyu, produsen wagyu ternama asal Australia yang dikenal akan kualitas full-blood wagyu yang dibesarkan dalam kondisi alam yang murni. Kemitraan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Meatguy dalam menghadirkan daging sapi terbaik dunia dan menciptakan pengalaman bersantap yang istimewa bagi para penikmat kuliner.

Meatguy Steakhouse juga tengah berdiskusi untuk kolaborasi dengan beberapa steakhouse ternama yang juga masuk dalam daftar World’s Best Steakhouses, salah satunya Fireside Steakhouse #50 di Hong Kong. Selain itu juga merencanakan kemitraan strategis dengan sejumlah peternakan sapi internasional terkemuka. Sebagai bagian dari inisiatif Meat Exploration yang telah berjalan setiap tahunnya, Dimas juga akan kembali menghadiri ajang World Steak Challenge di Amsterdam, di mana ia berkesempatan untuk mengeksplorasi, mencicipi, dan memilih daging sapi terbaik dari berbagai penjuru dunia.

Untuk melanjutkan momentum ini, Meatguy Steakhouse menghadirkan berbagai menu baru yang menampilkan potongan daging langka, bahan-bahan mewah seperti caviar dan truffle, serta koleksi wine yang telah dikurasi dengan berbagai merek langka untuk menyempurnakan pengalaman para tamu. Sementara itu, pelatihan staf harian secara internal dan kunjungan benchmarking internasional tahunan terus dilakukan untuk memastikan kualitas dan layanan berkelas dunia yang konsisten.

"Kami berangkat dari visi besar, yaitu menempatkan Meatguy Steakhouse di jajaran steakhouse terbaik dunia pada tahun 2027. Meatguy Steakhouse bukan sekadar tempat bersantap, tetapi juga menjadi wadah untuk mengedukasi dan memperkenalkan masyarakat pada dunia daging premium berkualitas. Dengan semangat inovasi dan komitmen pada keunggulan, misi kami tentunya ingin menetapkan standar baru pengalaman steak di tingkat global.” tutup Dimas.