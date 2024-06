Kolaborasi Spesial Nan Memukau di Konser David Foster & Friends

Bisnis. com, TANGERANG – Konser Hitman Returns: David Foster and Friends di ICE BSD, Tangerang Selatan pada Sabtu (15/6/2024) malam, sukses memukau dan menghibur penonton.

Lewat kolaborasi spesial para line up artis membuat penonton yang hadir terhibur menikmati alunan musik ala musisi David Foster.

Sebagai pembuka, musisi tanah air Afgan Syah Reza tampil dengan membawakan lagu Feeling Good yang mampu memancing semangat para penonton.

Afgan juga berduet spesial dengan diva Indonesia, Rossa dengan lagu The Best of Me yang terasa romantis sambil bergandengan tangan dengan sang Diva.

Rossa sendiri juga menyanyikan satu lagu spesial lain, yakni To Love You More yang diciptakan oleh David Foster dan menjadi terkenal oleh Celine Dion.

Selain vokal magis dari para artis yang tampil malam itu, berberapa momen suasana cair dan interaktif juga dibangun oleh David Foster. Misalnya David Foster juga sempat tertarik dengan microphone merah muda milik Rossa

"Dari mana kamu mendapatkan microphone merah muda itu?" tanyanya.

Pertanyaan itu pun dijawab Rossa dengan senyum kalau dia sengaja membawa microphone berwarna merah muda agar matching dengan busananya. Sambil bercanda Rossa meminta David Foster mencoba microphone miliknya.

Setelah dua artis tanah air, tak ketinggalan David Foster juga memboyong sang istri, Katharine McPhee sukses untuk tampil. Suara tingginya merdu di telinga dengan lagu-lagu berjudul Somewhere Over the Rainbow.

Momen interaktif lainnya juga terjadi saat dia membawakan lagu I Have Nothing yang dipopulerkan oleh Whitney Houston dengan turun dari panggung dan memperkenalkan Cynthia Tan kepada penonton sebagai desainer yang merancang salah satu gaunnya sambil merangkulnya.

Meskipun Jessie J batal tampil, penonton tetap puas dengan tampilnya Siti Nurhaliza sebagai penggantinya. Dengan gaun bling-bling, Siti Nurhaliza membawakan lagu I Will Always Love You, The Power of Love, dan satu lagu yang melambungkan namanya dan populer di Indonesia yakni Bukan Cinta Biasa.

Setelah penampilan epik Siti Nurhaliza, Brian McKnight dengan vokalnya yang kuat dan berkelas membuat penonton terpana dengan lagu Love is Gone hingga Back at One. Bahkan secara spesial, dia juga tampil duet bersama Afgan menyanyikan lagu Through the Fair.

Memanfaatkan momentum yang ada David Foster secara khusus meminta Brian McKnight untuk tampil dengan memainkan piano sendiri dengan lagu One Last Cry.

Tampil sebagai perfomer penutup, Josh Groban yang baru pertamakali tampil di konser David Foster menyanyikan sejumlah lagu, seperti Pure Imagination dan Alejate.

Makin spesial dia tak hanya berkolaborasi dengan Katharine McPhee, tapi juga tampil duet bersama Brian MckNight membawakan lagu Bridge Over Troubled Water. Tak ketinggalan dia juga meminta izin dari David Foster untuk memainkan piano sendiri.

Sebagai puncak dan akhir yang apik, Josh Groban menyanyikan lagu You Raise Me Up dengan suaranya yang khas. Lagu tersebut memang hanya sempurna jika dibawakan oleh suaranya.

