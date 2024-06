The Roger Clubhouse Pro, Koleksi Kolaborasi Atmos dan On

Bisnis.com, JAKARTA - Tenis semakin familiar di berbagai kalangan, merupakan olahraga yang memadukan kecepatan, ketepatan, dan strategi, menjadikannya salah satu olahraga paling menarik dan menantang.

Tidak hanya dalam bidang olahraga, tren tenis sebagai bagian fashion di Indonesia semakin populer, mencerminkan perpaduan antara gaya hidup aktif dan penampilan modis.

Merek-merek global dan lokal berlomba-lomba merilis koleksi yang menonjolkan desain sporty namun tetap stylish, seperti sepatu sneakers dan pakaian olahraga yang kasual.

Salah satunya yakni brand pakaian olahraga asal Swiss berkolaborasi dengan Atmos merilis koleksi The Roger Clubhouse Pro Atmos.

THE ROGER Clubhouse Pro merupakan sepatu pertama dalam koleksi ini yang bisa digunakan di dalam maupun di luar lapangan.

Ini adalah edisi terbatas yang menggabungkan warna-warna earth tone bernuansa sepia pada bagian atas dengan pola rumput pada bagian insole yang menampilkan logo atmos.

Desain ini memberikan penghormatan kepada akar tenis, terinspirasi dari lapangan rumput yang populer di kalangan bangsawan. Selain itu, kolaborasi ini akan dikemas dalam kotak edisi terbatas yang dicetak dengan pola rumput.

Dilengkapi dengan busa yang sama dengan yang digunakan pada sepatu lari On, serta dilengkapi dengan midsole Helion superfoam yang memberikan fungsi untuk bergerak bebas di lapangan dan kenyamanan saat digunakan di luar lapangan.

Sepatu ini juga dilengkapi dengan teknologi CloudTec yang dipatenkan oleh On, tersembunyi di dalam sol, memberikan bantalan istimewa untuk rasa yang empuk dan nyaman.

Untuk stabilitas saat berolahraga, terdapat speedboard di tumit dan di bagian tengah kaki. Sepatu tenis yang nyaman sangat penting untuk menunjang performa dan mencegah cedera selama bermain.

Sepatu yang dirancang khusus untuk tenis menawarkan dukungan optimal pada pergelangan kaki, kestabilan saat bergerak cepat, dan bantalan yang meredam benturan pada setiap langkah dan lompatan.

"THE ROGER Clubhouse Pro atmos, yang dirilis pada bulan Maret tahun ini, adalah model versatile pertama yang dirancang untuk dipakai pada berbagai kesempatan santai maupun untuk olahraga tenis di lapangan," kata Marcel Lukman, President Director atmos Indonesia.

On merupakan merek pakaian olahraga dari Swiss yang didirikan pada tahun 2010 dengan fokus pada desain, inovasi, dan sustainability. Pada tahun 2019, Roger Federer bergabung dengan On sebagai pengusaha. Dengan pengalaman uniknya, Federer membantu mengembangkan produk, pemasaran, dan pengalaman penggemar di On ke tingkat yang baru.

Pada tahun 2020, Federer meluncurkan koleksi pribadinya di On yang disebut THE ROGER yang diciptakan bersama oleh On dan Roger Federer sendiri. Sejalan dengan upaya atmos untuk memadukan tenis dan mode, atmos berkolaborasi dengan On merilis produk THE ROGER Clubhouse Pro atmos sebagai bagian dari koleksi THE ROGER.

