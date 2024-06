Bruno Mars Gelar Konser Dua Hari di Jakarta, Ini Jadwal Lengkapnya di Asia

Bisnis.com, JAKARTA - Bruno Mars telah resmi mengumumkan konsernya di Jakarta, setelah sempat melewati Indonesia pada konsernya di Asia awal tahun ini.

Mengutip laman resmi Bruno Mars, pelantun lagu "Just The Way You Are" itu bakal mengunjungi Indonesia, tepatnya di Jakarta International Stadium (JIS), selama dua hari, pada 13 dan 14 September 2024.

Kabar baik ini begitu dinanti para fansnya, pasalnya, Bruno Mars sempat disangka melewatkan Indonesia setelah sempat keliling Asia di awal tahun.

Tahun ini, Bruno Mars menggelar konser selama 7 hari di Tokyo Dome, Tokyo, Jepang pada 11, 13, 14, 16, 18, 20, dan 21 Januari 2024.

Konsernya kemudian dilanjutkan ke Las Vegas, sebelum kemudian bertandang ke Rajamangala National Stadium, Bangkok, Thailand pada 30 Maret 2024, dia kemudian menambah tanggal pertunjukkan lagi pada hari berikutnya, 31 Maret 2024.

Selanjutnya, Bruno Mars juga mengunjungi Singapura pada 3 April 2024. Dari konser yang dijadwalkan hanya satu hari, bertambah menjadi tiga hari dengan pertunjukan tambahan pada 5 dan 6 April 2024.

Setelah menyelesaikan konsernya di Asia, dia kembali ke Amerika dan menggelar konser di Meksiko dan Las Vegas sepanjang Agustus.

Baru pada September Bruno Mars kembali ke Asia. Dia mengawali konsernya September nanti selama 1 hari di Kaohsiung, Taiwan pada 8 September 2024.

Kemudian, dia akan berkunjung ke Jakarta pada 13 dan 14 September 2024 dan dilanjutkan ke Kuala Lumpur Malaysia selama 1 hari pada 17 September 2024.

Untuk bisa mendapatkan tiket konser Bruno Mars di Jakarta September nanti, para penggemar bisa mulai membeli melalui Livin' Mandiri Presale pada 27 Juni 2024 pukul 10.00 hingga 28 Juni pukul 23.59 WIB melalui fitur Livin’ by Mandiri via Sukha.

Sementara itu, penjualan umum akan dimulai pada 29 Juni 2024 pukul 10.00 WIB, dan terbuka untuk semua metode pembayaran hanya di brunomarsinjakarta.com.

Adapun, paket VIP juga tersedia di vip.livenation.asia. Berdasarkan konser sebelumnya di Singapura dan Thailand, para pemilik tiket VIP akan mendapatkan keuntungan berupa 1 tiket menonton, VIP Merchandise Eksklusif, Lanyard VIP Eksklusif, antrean ekspres VIP, dan antrean prioritas merchandise.