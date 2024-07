SBY Bakal Manggung di Pestapora, Mau Nyanyi Lagu Apa?

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bakal memberikan kejutan dengan tampil di salah satu festival ternama di Indonesia, Pestapora.

Nama SBY tertera dalam unggahan terbaru Instagram Pestapora, festival yang akan digelar selama tiga hari pada 20, 21, dan 22 September 2024.

Selain SBY, nantinya festival tersebut juga akan mengundang 162 musisi ternama seperti Tulus, The Sigit, The Adams, Nidji, Mocca, Maliq & D'Essentials dan masih banyak lagi.

SBY sendiri di masa mudanya sempat menjadi anggota grup musik Gaya Teruna. Dia juga sempat menulis tiga album pop pada 2000-an.

Dia pernah menulis album "Rinduku Padamu" yang berisi 10 lagu pada 2007. Kemudian pada 2009 dia menulis album "Evolusi" dan pada 2010 dia menulis album ketiga bertajuk "Ku Yakin Sampai di Sana".

Lantas lagu apa yang akan dibawakan oleh SBY di panggung besar terbuka perdananya itu?

SBY diketahui telah menciptakan beberapa buah lagu.

Beberapa lagu ciptaannya antaralain Malam Sunyi di Cipaganti, Ku Yakin Sampai di Sana, Kembali, Jiwaku Terang di Malam Itu, dan Berkelana ke Ujung Dunia, serta Gunung Limo.

Namun, SBY juga kerap menyanyikan lagu-lagu populer lainnya di acara-acara tertentu. Salah satuny lagu You Never Walk Alone yang dinyanyikannya khusus untuk Prabowo saat maju sebagai Capres 2024-2029 lalu.

SBY juga mendedikasikan lagu 'Kamu Nggak Sendirian' untuk Prabowo saat Demokrat menyatakan dukungan Capres Prabowo.

Salah satu founder Pestapora Kiki Aulia juga membagikan momen foto bersama dengan SBY jelang pestapora digelar.

Pestapora tahun ini adalah acara yan diselenggarakan oleh promotir Boss Creator dan akan digelar untuk yang ketiga kalinya tahun ini.

Festival ini bakal mengundang hingga puluhan ribu pengunjung, ratusan musisi dan diisi dengan beragam kegiatan selain festival dan konser musik.

Penjualan tiketnya akan dimulai hari ini, 3 Juli 2024, pukul 19.00 WIB untuk Presale ke-3 dengan harga Rp600.000 sebelum pajak. Tiketnya bisa didapatkan di Loket.com