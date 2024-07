4.000 Orang Ditargetkan Ikut Herbalife Run 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Herbalife, perusahaan kesehatan dan gaya hidup, akan menggelar event lari Herbalife Run 2024 di Jakarta.

Event lari tahunan ini akan digelar pada 15 September 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang.

Event lari ini akan melombakan 5 (lima) kategori yaitu kategori individu pria dan wanita 21Km, 10Km, 5Km, Fun Walk, dan Kids Fun Run.

Herbalife Run 2024 ditargetkan akan diikuti lebih dari 4.000 peserta dari sejumlah komunitas lari dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Member Independen Herbalife dan masyarakat umum.

Director & General Manager Herbalife Indonesia, Oktrianto Wahyu Jatmiko, mengatakan, "Kami sangat senang mengadakan kembali Herbalife Run, sebagai bagian dari komitmen kami untuk menginspirasi masyarakat dalam mengadopsi gaya hidup sehat dan aktif.

Sebagai perusahaan kesehatan dan gaya hidup terkemuka, kami selalu menerapkan inisiatif-inisiatif dengan fokus meningkatkan pengetahuan tentang nutrisi yang sehat dan kebiasaan berolahraga untuk membantu masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan mereka untuk jangka panjang.

“Herbalife Run tahun ini sebagai bagian rangkaian Anniversary ke-26 Herbalife Indonesia, hadir dan menjadi bagian masyarakat Indonesia selama 26 tahun," tambahnya.

General Manager Tribun EO, Gunawan Samiadji mengatakan, "Lokasi Herbalife Run 2024 dipilih di ICE BSD Tangerang, karena memiliki akses yang lebih mudah dan tidak jauh dari Ibu Kota Jakarta, serta memiliki fasilitas pendukung lainnya, yang pastinya diharapkan para peserta mendapatkan pengalaman lari yang menyenangkan."

Acara Kick Off Herbalife Run 2024 diadakan di Patio Venue and Dining Jakarta by Plataran, mitra tempat konferensi pers untuk Herbalife Run 2024.

Selain kompetisi lari, Herbalife Run 2024 akan menampilkan berbagai kegiatan gaya hidup sehat, seperti edukasi nutrisi, mencoba sampel produk Herbalife 24 RS PRO yang akan segera diluncurkan, penilaian fisik dan kesehatan, serta running clinic oleh official coach Herbalife Run, Andre Caprina.

Para peserta juga dapat bergabung dalam sesi cardio dance dan menikmati berbagai permainan seru, photo booth, live music, dan hiburan lainnya yang akan disajikan dalam rangka perayaan Anniversary ke-26 Herbalife Indonesia.