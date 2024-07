10 Film Marvel dengan Anggaran Termahal

Bisnis.com, JAKARTA – Film merupakan salah satu media hiburan yang diminati oleh orang-orang dari berbagai kalangan.

Banyaknya genre yang disediakan membuat film dapat meraup penonton dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, tergantung pada preferensi masing-masing orang.

Film dapat dibuat dengan tingkat anggaran yang beragam, baik yang terbatas (low budget) maupun yang fantastis.

Baca Juga Panggung Film Lokal

Marvel Studios merupakan perusahaan produksi film superhero asal Amerika. Studio ini bergerak di bawah naungan Walt Disney Studios, salah satu studio produksi film terbesar yang ada di dunia saat ini.

Maka dari itu, tak heran jika Marvel Studios kerap kali memproduksi film dengan biaya fantastis. Dengan membangun waralaba medianya sendiri yang bernama Marvel Cinematic Universe (MCU), Marvel Studios cukup sukses memiliki banyak penggemar.

Ratusan juta dolar telah dihabiskan MCU untuk membuat banyak film. Walaupun begitu, anggaran yang dikeluarkan MCU tidak selalu sejalan lurus dengan kualitas film tersebut.

Dilansir dari Comic Book Resources, berikut 10 film MCU dengan anggaran terbesar, diurutkan dari yang terkecil:

1. Spider-Man: No Way Home (2021)

Membawakan konsep multiverse (dunia multisemesta), “Spider-Man: No Way Home” berhasil meraup banyak penonton saat rilis di bioskop. Film ini mengeluarkan 200 juta dolar AS, atau sekitar Rp3,2 triliun. Film yang disutradarai oleh Jon Watts ini mendapatkan skor 8.2/10 pada IMDb.

Film ini bercerita tentang Peter Parker (Tom Holland) yang identitas rahasianya sebagai Spider-Man harus terbongkar. Dalam upaya mengatasinya, Peter tidak sengaja membuka pintu menuju alam semesta lain. Hal yang berbahaya pun mulai menanti Peter.

Saat tahap pemasaran, pihak film merahasiakan kehadiran Tobey Maguire dan Andrew Garfield yang sebelumnya pernah memerankan Spider-Man sebelum Tom Holland. Meskipun hal tersebut dirahasiakan, tetapi penonton sudah dapat menduga hal tersebut akan terjadi. Kehadiran karakter-karakter lama pada film ini memberikan keuntungan yang besar bagi Disney. “Spider-Man: No Way Home” menjadi film terlaris ketujuh yang pernah dibuat.

Baca Juga Crazy Rich Manoj Punjabi Tadah Dividen Jumbo MD Pictures (FILM)

2. The Avengers (2012)

Film yang disutradarai oleh Joss Whedon ini menyatukan beberapa superhero dari film-film sebelumnya ke dalam satu tim. Dengan alasan tersebut, jelas “The Avengers” menjadi sangat menarik dan membutuhkan anggaran yang besar dalam pembuatannya. Film ini mengeluarkan anggaran 225 juta dolar, atau sekitar Rp3,6 triliun.

“The Avengers” bercerita tentang enam superhero–Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow, dan Hawkeye–yang harus bersatu dan menghadapi musuh tak terduga dari luar angkasa demi menjaga keamanan dunia. Film ini menjadi penutup dari keseluruhan fase pertama MCU. Seperti banyak film-film awal MCU lainnya, “The Avengers” dikenang dengan sangat baik oleh sebagian besar orang.

3. Thor: Love and Thunder (2022)

Setelah kesuksesan film Thor sebelumnya, “Thor: Ragnarok”, penggemar MCU sangat menantikan film yang satu ini. Sayangnya, anggaran yang tinggi tidak menjamin filmnya memiliki kualitas yang baik. Film dengan anggaran 250 juta dolar AS–atau sekitar Rp4 Triliun–ini hanya mendapatkan skor 6,2/10 pada IMDb. Menurut para pengkritik, aspek yang paling bermasalah mungkin terletak pada efek CGI yang digunakan. Selain itu, karakter Gorr (Christian Bale) yang merupakan musuh utama dalam film ini dianggap “terbuang sia-sia”.

Film yang disutradarai oleh Taika Waititi ini mengisahkan Thor yang saat ini tengah menikmati masa pensiunnya. Namun, Gorr the God Butcher, seorang pembunuh galaksi, berupaya untuk memusnahkan para dewa yang ada termasuk Thor. Bersama beberapa rekan lama, Thor memulai petualangan yang mengerikan untuk mengungkap misteri pembalasan Gorr the God Butcher.

4. Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023)

MCU sempat mengalami tahun yang cukup buruk pada tahun 2023. Setelah beberapa film sempat mengalami penurunan, MCU datang dengan film “Guardians of the Galaxy Vol. 3”, yang menjadi bab terakhir dari kisah Guardians of the Galaxy. Dengan biaya 250 juta dolar AS, atau sekitar Rp4 triliun, film ini merupakan film MCU tersukses pada tahun 2023.

Film ini dapat membuat Anda menangis melalui momen-momen emosionalnya. Bercerita tentang Peter Quill (Chris Pratt) yang masih berduka karena kehilangan kekasihnya, Gamora (Zoe Saldana). Di sisi lain, ia harus mengerahkan timnya untuk membela alam semesta sekaligus melindungi salah satu anggotanya yang sekarat, Rocket. Film yang disutradarai oleh James Gunn ini mendapatkan skor 7.9/10 di IMDb.

5. Black Panther: Wakanda Forever

Kematian Chadwick Boseman selaku pemeran utama dari Black Panther menjadi momok tersendiri bagi para pemain dan kru. Namun, MCU berhasil beradaptasi dengan keadaan dan membuat film sekuel yang sangat baik berjudul “Black Panther: Wakanda Forever”. Dalam prosesnya, banyak waktu, usaha, dan uang yang dihabiskan untuk menciptakan film ini.

Meskipun tidak sepopuler film Black Panther pertama, film ini tetap menjadi film yang sangat baik. Dengan anggaran 250 juta dolar AS atau sekitar Rp4 triliun, film yang disutradarai oleh Ryan Coogler ini mendapatkan pujian dari para kritikus. Film ini menceritakan kisah Shuri (Letitia Wright) yang harus menjadi pemimpin baru Wakanda dan berjuang melindungi negara mereka dari campur tangan sang penguasa bawah laut, Namor.