Selena Gomez Jago Bisnis, Kekayaan Tembus Rp12 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Selena Gomez sangat terkenal sebagai bintang pop, aktris, dan filantropis. Namun, ternyata Selena Gomez memiliki jiwa bisnis yang sangat kuat.

Selena Gomez lahir di Texas, Amerika Serikat, pada 22 Juli 1992. Dia memulai karirnya sejak sangat muda–hadir di serial anak Barney, serial remaja Wizard of Waverly Place, hingga kini membintangi Only Murders In The Building, serial drama komedi terbaru.

Dia memiliki pondasi kuat dalam bidang hiburan. Namun, kesuksesan yang dicapai Selena juga berasal dari kemampuan jiwa bisnisnya dalam berbagai bidang. Dia memiliki net worth atau kekayaan bersih sebesar US$800 juta, bila dihitung menggunakan kurs Rp16.000 per dolar, setara Rp12,8 triliun.

Simak bisnis yang dimiliki Selena Gomez:

1. Brand deal dan partnership

Per April 2024, Selena merupakan perempuan dengan pengikut Instagram terbanyak–di angka 425 juta. Dengan kekuatan media sosial yang besar, endorsement dari sejumlah brand ternama pun berdatangan.

Antara lain, Puma, Louis Vuitton, Coach, dan Pantene pernah berkolaborasi dengan Selena. Dia menggunakan kesempatan ini untuk menyuarakan isu yang penting untuknya–seperti kesehatan mental.

2. Make up line

Rare Beauty yang dirilis pada 2019 menjadi salah satu sumber keuntungan Selena Gomez yang terbesar. Lonjakan net worth Selena dari US$95 juta hingga US$800 juta diduga karena kesuksesan Rare Beauty.

Make up line ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental dan penerimaan diri. Hal ini diwujudkan dengan donasi 1% dari seluruh keuntungan Rare Beauty untuk Rare Impact Fund. Yayasan ini dibuat oleh Selena Gomez untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan profesional untuk gangguan kesehatan mental.

Menurut PinkVilla, Rare Beauty juga seringkali mendonasikan keuntungan perusahaan untuk sejumlah isu penting di AS.

3. Rumah produksi (film dan serial televisi)

Selena Gomez dan ibunya, Mandy Teefey, memiliki rumah produksi dengan tajuk July Moon Productions sejak 2008. Dilansir dari ProductionList, rumah produksi ini berkolaborasi dengan XYZ Films.

Beberapa serial televisi yang diproduksi oleh July Moon Productions adalah 13 Reasons Why, Selena + Chef, dan Living Undocumented.

Selena juga menjadi executive producer dalam berbagai film, beberapa di antaranya adalah dalam serial 13 Reasons Why, serial Only Murders in the Building, film Hotel Transylvania, dan film The Broken Hearts Gallery.

4. Platform kesehatan mental

Wondermind adalah platform yang dimiliki oleh Selena Gomez dan sang ibu, Mandy Teefey. Mandy juga berperan sebagai CEO Wondermind.

Platform ini bertujuan untuk menjadi ruang aman bagi para penderita gangguan kesehatan mental. Orang-orang dapat menjelajah emosi mereka sendiri melalui platform ini, bahkan bertemu orang yang serupa dan menemukan kenyamanan.

5. Investor brand es krim

Dilansir dari Eat This, Selena Gomez adalah investor dan rekan pemilik brand es krim Serendipity di New York City, Amerika Serikat.

Dalam Serendipity, Selena berhasil mendorong komitmen perusahaan untuk mendonasikan 1% hasil keuntungan untuk Rare Impact Fund.

Selain itu, Selena juga ikut serta dalam membuat sejumlah rasa es krim–seperti Cookies & Cream Remix.