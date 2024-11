Ini 7 Film Biopik Musisi Legendaris Terbaik Sepanjang Masa

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi para pecinta musik, film biopik musik mungkin menjadi salah satu genre yang paling digemari.

Film biopik musik merupakan film biografi yang menceritakan kisah hidup para musisi legendaris yang karyanya masih didengarkan hingga saat ini.

Saat ini banyak film yang mengangkat tentang kisah hidup para musisi terkenal, baik yang sebelumnya sudah meninggal atau pun masih hidup. Film biopik kebanyakan dibuat untuk mengenang atau mengapresiasi karya-karya luar biasa sang musisi semasa hidup.

Berikut adalah 7 film biopik musik terbaik para musisi legendaris dunia

1. Bohemian Rhapsody (2018)

Bohemian Rhapsody merupakan film biopik musik yang menceritakan perjalanan band legendaris Queen. Judul dari film ini pun diangkat dari salah satu lagu ikonik Queen berjudul sama, Bohemian Rhapsody.

Selain menceritakan perjalan band Queen, film ini juga berfokus pada perjalanan hidup sang vokalis, Freddie Mercury sebelum meninggal di tahun 1991 karena penyakit AIDS.

Film Bohemian Rhapsody dipuji karena casting para pemain yang mirip dengan para member band dan berhasil membawakan karakter masing-masing dengan sangat baik.

Bahkan, Rami Malek mendapatkan banyak nominasi karena sukses memerankan Freddie Mercury. Film Bohemian Rhapsody menjadi salah satu film biopik musik tersukses sepanjang masa dengan pendapatan hampir $900 juta di seluruh dunia.

2. Elvis (2022)

Elvis merupakan film biopik musik yang menceritakan perjalan hidup sang ikon musik rock, pop, dan blues, Elvis Presley. Secara garis besar film ini mengambil lika-liku kehidupan Elvis dengan sang manager, Tom Parker. Karakter Elvis diperankan oleh Austin Butler yang dipuji karena aktingnya yang sukses menggambarkan Elvis di kehidupan nyata.

Film Elvis memberikan pengalaman menonton bernostalgia dengan lagu-lagu top milik Elvis. Selain itu, film Elvis juga menerima berbagai nominasi di ajang penghargaan mulai dari kategori film terbaik, sutradara terbaik, dan pemeran utama terbaik.

3. Rocketman (2019)

Rocketman mengangkat kisah kehidupan musisi terkenal Elton John. Film ini menceritakan perjalan hidup Elton John saatnya dirinya bertemu John Reid, manajer artis yang membantunya terkenal. Elton John terkenal dengan lagu-lagu pop dan rock, serta penampilannya yang nyentrik di atas panggung.

Beberapa lagu terkenal Elton juga ikut menghiasi film ini, mulai dari Don’t Go Breaking My Heart, Saturday Night’s Alright (For Fighting), I’m Still Standing, dan masih banyak lagi. Karakter Elton John diperankan oleh Taron Egerton dan memenangkan beberapa nominasi karena perannya.

4. Back to Black (2024)

Back to Black merupakan film biopik yang mengisahkan tentang perjalan hidup penyanyi perempuan legendaris Amy Winehouse. Judul dari film ini pun diangkat dari salah satu lagu paling populer Amy berjudul sama, Back to Black. Amy Winehouse terkenal dengan genre musiknya yang meliputi pop dan R&B/Soul.

Dirinya juga terkenal karena suaranya yang khas dan berkarakter. Pada film ini, karakter Amy Winehouse diperankan sangat baik oleh Marisa Abela.

5. Bob Marley: One love (2024)

Baru saja tayang pertengahan tahun 2024, film Bob Marley: One Love menarik perhatian banyak pecinta musik di luar negeri dan tanah air. Film ini menceritakan perjalanan hidup Bob Marley, sang legenda musik reggae dunia.

Film ini juga mengambil latar waktu pertengahan 1970 hingga kematian Bob Marley di tahun 1981. Karakter Bob Marley diperankan oleh Kingsley Ben-Adir dan berhasil meraup $101,1 juta di 10 hari pertama penayangannya.

6. Selena (1997)

Selena merupakan film biopik musik yang mengangkat kisah penyanyi Amerika-Meksiko, Selena Quintanilla. Dirinya terkenal dengan lagu-lagunya yang bergaya tejano.

Film ini dirilis hanya 2 tahun setelah kematian Selena yang dibunuh oleh penggemarnya sendiri di tahun 1995. Selena diperankan oleh Jennifer Lopez dan mendapatkan banyak pujian atas aktingnya yang berhasil membawakan karakter Selena dengan sangat baik.

7. I Wanna Dance With Somebody (2022)

I Wanna Dance With Somebody mengangkat perjalanan hidup penyanyi perempuan legendaris Whitney Houston yang karyanya masih terus dicintai oleh banyak orang hingga saat ini. Judul film ini diangkat dari salah satu lagu populer Whitney berjudul sama, I Wanna Dance With Somebody. Whitney Houston terkenal dengan karakter suara dan kekuatan vokalnya yang luar biasa. Dalam film, penyanyi lagu legendaris ‘I Will Always Love You’ ini diperankan oleh Naomi Ackie dan berhasil meraup pendapatan $45 juta.

Itulah 7 film biopik musisi legendaris terbaik sepanjang masa, yang mana favorit Anda? (Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)