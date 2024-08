Ralali Ekspansi ke Bisnis Kuliner

Bisnis.com, JAKARTA - Platform B2B Ralali ekspansi ke bisnis makanan atau kuliner, dan mengembangkan AI .

Dalam Ralali Food, Ralali juga menggandeng Braskita, produsen beras porang Indonesia, untuk mengukuhkan posisinya sebagai pelopor makanan siap saji berbasis teknologi paten.

Joseph Aditya (Adit) selaku CEO & Founder Ralali mengatakan Ralali Food, membawa inovasi dalam teknologi pangan bagi masyarakat dan bisnis melalui produk ready-to-eat dan ready-to-serve yang dipreservasi dengan teknologi pengawetan yang telah dipatenkan.

"Melalui peluncuran Ralali Food, kami ingin menjadi pelopor masa depan pangan yang mengintegrasikan teknologi, cita rasa Indonesia, dan keberlanjutan, kami berharap bisa memberikan dampak signifikan tidak hanya bagi para pelaku bisnis makanan, tapi juga masyarakat luas," ujar Joseph Aditya (Adit) selaku CEO & Founder Ralali.

Joseph menambahkan, Ralali Food mengusung produk Ready Meals atau makanan siap saji yang bisa bertahan hingga 12 bulan meskipun tanpa bahan pengawet di suhu ruang.

"Produk ini juga menawarkan kelebihan lainnya seperti hemat biaya, waktu penyajian, dan ruang penyimpanan tanpa perlu adanya cold storage yang bisa sangat bermanfaat oleh pemilik bisnis HoReCa [hotel, restoran, cafe]," paparnya.

Produk Ralali Food dibagi menjadi dua kategori, yakni Ready to Serve (RTS) dan Ready to Eat (RTE). Produk Ready to Serve (RTS) ditujukan untuk pemilik bisnis HoReCa, untuk memudahkan penyajian makanan kepada, hanya dengan memanaskannya dengan microwave atau air panas.

"Dengan produk ini, para pemilik bisnis juga tidak perlu banyak berinvestasi pada dapur, sehingga dapat meningkatkan pendapatan," jelas Joseph.

Sementara itu produk Ready to Eat (RTE) merupakan makanan siap saji yang dapat langsung dinikmati oleh konsumen.

Produk ini ditujukan pada pemilik bisnis F&B agar dapat berkolaborasi dengan Ralali Food untuk menciptakan menu makanan ready-to-eat dengan merek sendiri. Hal ini juga membuka kesempatan untuk memperluas pasar secara nasional dan internasional.

Saat ini, produk Ralali Food juga sudah tersedia di berbagai tempat mulai dari toko online, Modern Trade (MT), General Trade (GT), HoReCa, pusat oleh-oleh, hingga Kementerian Agama untuk keperluan Haji.

Tidak hanya itu, Ralali juga memperkenalkan inovasi terbarunya, yakni solusi bisnis berbasis Artificial Intelligence (AI).

"Dengan integrasi teknologi Al ke dalam platform Ralali, berbagai pelaku bisnis ragam industri di Indonesia kini dapat mengoptimalkan berbagai proses, mulai dari analisis prediktif, manajemen inventaris yang lebih baik, hingga pengalaman pelanggan yang lebih efisien, memperkuat Ralali sebagai pelopor solusi penyedia layanan Al untuk semua bisnis," paparnya.