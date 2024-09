Cegah Monkeypox, Ini 4 Vitamin untuk Meningkatkan Imun Tubuh

Bisnis.com, JAKARTA - Virus cacar monyet (monkeypox) yang berasal dari negara Afrika telah masuk ke Indonesia dan menginfeksi 88 orang di Indonesia.

Virus monkeypox menyebar melalui sentuhan kulit. Kulit adalah indra yang paling luas dari semua indera lain, maka perlu peningkatan imun tubuh agar tidak mudah terinfeksi virus.

Cara yang paling mudah dilakukan mencegah monkeypox adalah dengan mengonsumsi makanan bergizi dan multivitamin. Selain itu, gunakanlah hand sanitizer usai bersalaman dan memegang benda-benda yang berada di area publik.

Simak vitamin peningkat imun tubuh, cegah cacar monyet:

1. Konsumsi vitamin C

Kebutuhan vitamin C harian anak-anak usia 10 tahun-12 tahun sebanyak 50 mg vitamin C. Sementara itu, kebutuhan vitamin C perempuana dewasa 65 mg dan 75 mg untuk laki-laki.

2. Vitamin D

Kebutuhan vitamin D anak-anak dan orang dewasa sangat berbeda. Adapun kebutuhan asupan vitamin D untuk bayi dan anak-anak per hari sebanyak 400 International Unit (IU).

Sementara itu, untuk usia kelompok 5-70 tahun direkomendasikan mengkonsumsi 600 IU vitamin, bila dalam kondisi sehat. Namun, bila dalam kondisi sakit, maka konsumsi vitamin D akan mengalami peningkatan dosis menjadi di atas 1.000, tetapi sebaiknya konsumsi terlebih dahulu dengan dokter.

3. Magnesium

Magnesium adalah mineral yang penting bagi tubuh dan meningkatkan imun tubuh, agar terhindar dari virus monkeypox. Magnesium tidak dibuat oleh tubuh, sehingga diperoleh dari makanan dan suplemen harian.

Magnesium bisa menurunkan stres, mengatur gula darah, dan memelihara fungsi saraf, dan otot tubuh.

Simak kebutuhan magnesium harian:

Usia 13–15 tahun: 225 mg per hari.

Usia 16–18 tahun: 270 mg per hari.

Usia 19–64 tahun: 360 mg per hari.

Di atas usia 65 tahun: 350 mg per hari.

4. Zinc

Dilansir dari Health Cleveland, Rabu (10/9/2024), xinc berguna sebagai antiinflamasi dan antioksidan tubuh. Konsumsilah makanan yang kaya dengan zinc, seperti biji labu, kerang, dan susu.