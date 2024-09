Konser Intimate Brian Mcknight Tuntaskan Kerinduan Penggemar di Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi asal Amerika Serikat Brian Mcknight menuntaskan kerinduan para penggemarnya di Jakarta dengan menggelar konser intimate semalam, Jum'at 20 September 2024.

Dalam konser itu, dia pula menggandeng penyanyi Indonesia Dira Sugandhi membawakan lagu duetnya yang pernah dibawakan dengan Mariah Carey, "Whenever you call".

Lagu In the air tonight menjadi pembuka panggung Brian Mcknight semalam. Sebelumnya, Maliq and D'essential menjadi band pembuka dengan membawakan beberapa lagunya.

Dalam konser semalam, Brian membawakan beberapa lagu hitsnya termasuk Back at One, One Last Cry, Love of My Life, dan Anytime.

Yang menarik lagu-lagu yang dibawakannya juga menampilkan kehidupan pribadi Brian semisal ketika dia menikah dengan istrinya, dan juga video berupa kolase anaknya.

Bahkan, dia sempat menangis ketika membawakan lagu yang ditujukan untuk istri dan putranya itu.

Dalam konser berdurasi 1,5 jam itu, Brian juga sempat berinteraksi dengan penonton dan penggemarnya.

Dia beberapa kali menyampaikan cerita soal lagu yang dibawakannya. Penggemarnya pun ikut terbawa suasana.

Penonton di Hotel Pullman itupun ikut bernyanyi dengan Brian terutama ketika dua lagu yang populer di Indonesia dibawakan yakni Back at One dan One Last Cry.