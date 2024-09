Sederet Musisi Nostalgia dengan Album Pertamanya di Pestapora 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Sederet musisi yang tampil di Pestapora 2024 membawa para penggemarnya nostalgia dengan menyanyikan lagu-lagu dari album pertama mereka.

Kiki Ucup, Festival Director Pestapora 2024 menyebutkan, yang membedakan Pestapora tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, selain dari penampil yang lebih banyak, juga mereka akan membawakan lagu-lagu dari album pertamanya.

Pada hari pertama, ada Maliq & D'Essentials membawakan lagu-lagu dari album '1st' yang dirilis pada 2005. Selain itu, Tulus membawakan lagu dari album 'Tulus' yang dirilis pada 2011.

Tak ketinggalan, Hindia membawakan lagu-lagu dari album 'Menari dengan Bayangan', Slank membawakan album 'Tujuh', Pee Wee Gaskins dengan album 'The Sophomore', Killing Me Inside dengan album 'A Fresh Starts for Something New' dan D'Masiv dengan album 'Perubahan'.

Selanjutnya, pada hari kedua Mocca membawakan lagu dari album 'My Diary' yang dirilis pada 2002, Isyana Sarasvati membawakan album 'Explore!' yang dirilis pada 2015, dan Danilla membawakan album 'Telisik' yang dirilis pada 2014.

Menutup penyelenggaraan Pestapora 2024, di hari ketiga semakin ada lebih banyak musisi yang membawakan lagu dari album pertamanya.

Nidji membawakan lagu-lagu dari album 'Breakthru', seperti lagu Sudah, Hapus Aku, dan Heaven. Tak hanya itu, Nidji juga turut mengumumkan peluncuran album barunya akan dirilis pada Januari 2025 dengan single terbarunya akan dirilis pada November mendatang.

RAN juga membawa nostalgia melalui lagu-lagu dari 'Ran For Your Life', dan Soulvibe membawakan album bernama sama 'Soulvibe' yang rilis perdana pada 2008 dan Superman Is Dead membawakan lagu dari album 'Kuta Rock City'.

Kemudian, The Changcuters juga membawakan lagu dari album 'Mencoba Sukses Kembali' yang dirilis pada 2008, masih tanpa Tria sang vokalis.

Namun, penampilan The Changcuters membawa kejutan dengan penampilan vokalis magang, El Rumi, membawakan lagu seperti I Love You Bibeh, Racun Dunia, dan Gila-Gilaan.

Tak ketinggalan beberapa lagu yang jarang ditampilkan di atas panggung seperti Awas Angkot dan Keeprock! pun ikut dibawakan.