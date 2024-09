AirAsia Move Gandeng Ticketmelon, Bisa Pesan Tiket Konser

Bisnis.com, JAKARTA - MOVETIX, layanan pemesanan tiket event dan konser global di aplikasi AirAsia MOVE, menjalin kemitraan strategis dengan Ticketmelon, salah satu perusahaan tiket dan teknologi acara di Asia Tenggara.

Kolaborasi keduanya akan mengintegrasikan lebih dari 300.000 ketersediaan tiket Ticketmelon di seluruh ASEAN ke dalam MOVETIX.

Terjalinnya kemitraan istimewa ini akan semakin melengkapi ekosistem AirAsia MOVE untuk mendukung pengalaman perjalanan pengguna, mulai dari pemesanan tiket pesawat, reservasi hotel, hingga tiket event dan konser.

CEO Capital A dan Executive Chairman MOVE Digital, Tony Fernandes menyampaikan, AirAsia MOVE sebagai platform OTA bukan hanya menyediakan pemesanan hotel dan penerbangan, namun juga menyuguhkan pengalaman menyeluruh.

CEO MOVETIX, Hassan Choudhury menambahkan, saat ini memasuki periode pasar yang menggairahkan, terutama didorong oleh populasi anak muda di kawasan ini yang dinamis, diiringi peningkatan standar pendapatan dan belanja.

"Hal tersebut menjadi bagian dari pertumbuhan basis penggemar global yang menyisihkan porsi budget mereka untuk perjalanan ke acara-acara ikonik, seperti olahraga dan konser.” ujarnya.

Sebelumnya, laporan “The Value of Sports and Music Tourism” oleh Collinson International mencatat pariwisata olahraga memimpin di nilai USD564,7 miliar dan diperkirakan akan meroket sampai dua kali lipat menjadi USD1,33 triliun pada tahun 2032.

Lebih lanjut, pariwisata musik diproyeksikan bakal memberikan kontribusi tambahan sebesar USD13,8 miliar, atau lebih dari dua kali lipat nilai saat ini, yaitu USD6,6 miliar. Menariknya, tiga perempat penggemar olahraga dan musik bahkan rela bepergian dengan pesawat untuk menyaksikan pertandingan tim atau konser artis favorit mereka.

Hassan menyambung, dengan integrasi inventori tiket dari Ticketmelon ke dalam AirAsia MOVE, wisatawan akan memiliki akses luar biasa menuju berbagai konser, festival, dan event.

Selain itu memudahkan perencanaan perjalanan yang lebih komprehensif di dalam satu aplikasi praktis. Kami berharap dapat seiring sejalan bersama Ticketmelon untuk memperkaya kekuatan satu sama lain.

CEO Ticketmelon, Panupong Tejapaibul menuturkan, ada perkembangan masif dalam sektor event di seluruh ASEAN, di mana Ticketmelon muncul sebagai kunci utama acara musik dan hiburan.

"Kemitraan dengan MOVETIX AirAsia MOVE ini meningkatkan pariwisata musik dan event. Potensi pertumbuhan eksponensial pada industri ini sangatlah jelas, dan kami antusias untuk menggabungkan kekuatan bersama AirAsia MOVE. Menawarkan pengalaman yang tak tertandingi bagi pecinta event di seluruh ASEAN.” paparnya.

Dari perspektif bisnis, kemitraan ini juga akan membuka akses bagi Ticketmelon ke basis pengguna AirAsia MOVE yang besar dan aktif. Keuntungan ini dapat mempermudah Ticketmelon untuk memasuki pasar dan demografi baru. Sementara itu, AirAsia MOVE terus memperluas ekosistem untuk mengukuhkan posisi sebagai platform perjalanan terfavorit di kawasan ASEAN.