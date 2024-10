Link Nonton The Boy and The Heron Full HD dengan Subtitle Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Film karya Hayao Miyazaki dari Studio Ghibli berjudul The Boy and The Heron resmi tayang di Netflix.

Animasi ini menjadi yang paling baru dibuat oleh Hayao Miyazaki, yang menceritakan petualangan anak laki-laki Bernama Mahito.

Di dalam kehidupannya, ia bertemu dengan burung cangak warna abu-abu.

The Boy and The Heron dirilis secara serentak di seluruh bioskop dunia pada Desember 2023.

Sinopsis The Boy and The Heron

The Boy and The Heron diadaptasi dari cerita novel tahun 1937 karya Genzaburou Yoshino yang kemudian diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 2021.

Dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris Jepang ternama, seperti Soma Santoki, Masaki Suda, Ko Shibasaki, Aimyon, Yoshino Kimura, Takuya Kimura, Kaoru Kobayashi, dan Shinobu Otake.

Sinopsis film bercerita mengenai kehidupan seorang anak laki-laki bernama Mahito Maki yang tinggal di Tokyo pada tahun 1943, terjadinya peperangan yang mengakibatkan kebakaran di sebuah rumah sakit dan membuat Hisako, Ibu dari Mahito, meninggal dunia.

Tak lama sejak ibunya meninggal, ayah dari Mahito menikah lagi dengan adik dari Natsuko, adik dari mantan istrinya, mereka pun tinggal bersama di desa tempat tinggal Natsuko.

Jauh dilubuk hati, Mahito tidak mampu menerima kenyataan akan ayahnya yang menikah dengan Natsuko. Hingga bertemulah Ia dengan Heron, burung yang bisa berbicara. Namun, pertemuannya tidak berlangsung lama.

Sampai pada suatu hari, Natsuko menghilang sehingga Mahito harus pergi mencarinya ke hutan. Di tengah pencariannya, bocah itu kembali bertemu dengan Heron, disana burung itu memberitahu bahwa Ibu Mahito masih hidup dan Mahito bisa menemuinya di sebuah menara.

Karena penasaran, Mahito memilih untuk mengunjungi menara yang disebutkan oleh Heron yang ternyata merupakan dunia yang didalamnya berisi orang yang masih hidup dan sudah mati.

Dengan masuknya Mahito kedalam dunia baru ini, membuat Mahito dihadapkan dengan banyak kejadian-kejadian misterius. Mulai dari rahasia dirinya hingga rahasia dunia.

Link Nonton The Boy and The Heron

Berikut link nonton The Boy and The Heron yang kini sudah tayang di Netflix. Klik di sini.