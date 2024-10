Film The Conjuring akan Rilis Sekuel Terakhirnya di Tahun 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Film horor,The Conjuring akan rilis sekuel terakhirnya yang berjudul The Conjuring: Last Rites yang akan tayang di tahun 2025 mendatang.

James Wan selaku sutradara dari The Conjuring Universe membagikan bocoran ini melalui akun Instagram pribadinya dengan menampilkan dua kursi bertuliskan nama Ed Warren dan Lorraine Warren.

“End of an era,” tulis Wan, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Sejak awal perilisannya, The Conjuring terkenal dengan ceritanya yang mengangkat kisah-kisah nyata dari kasus paranormal yang ditangani oleh pasangan Ed dan Lorraine Warren. Film yang dibintangi oleh Patrick Wilson dan Vera Farmiga ini telah menjadi salah satu film horor terlaris sepanjang masa.

Film ini pun sudah memiliki tiga sekuel. Yang pertama dirilis pada tahun 2013 dengan tajuk ‘The Conjuring’, yang kedua dirilis pada tahun 2016 dengan tajuk ‘The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist’, dan yang ketiga dirilis pada tahun 2021 dengan tajuk ‘The Conjuring: The Devil Made Me Do It”.

Pada film pertamanya, The Conjuring mengangkat salah satu kasus paranormal paling mengerikan di Amerika, yaitu kasus keluarga Perron yang diganggu oleh arwah penyihir bernama Bathsheba. Sekuel pertama Conjuring ini menjadi film yang melahirkan franchise film Annabelle di tahun 2014.

Melanjutkan sekuel pertamanya, film kedua The Conjuring mengangkat salah satu kasus poltergeist yang tidak kalah mengerikan. The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist menceritakan mengenai Janet Hodgson yang terus menerus diteror oleh arwah jahat. Sekuel kedua ini yang kemudian melahirkan franchise film horor yang tidak kalah ikonik, The Nun.

Sekuel ketiga film The Conjuring mengisahkan tentang David yang melakukan pembunuhan karena kerasukan. Film ini diangkat dari kisah pengadilan pembunuhan Amerika pertama yang mengklaim kerasukan setan sebagai pembelaan.

Sebagai penutup dari sekuel The Conjuring, The Conjuring: Last Rites akan kembali menceritakan perjalanan Ed dan Lorraine Warren untuk menangani kasus yang melibatkan entitas misterius.

Sekuel keempat dari film The Conjuring ini dikabarkan sudah dalam tahap produksi sejak 2022, setahun setelah perilisan sekuel ketiga, The Conjuring: The Devil Made Me Do It. Meskipun ini akan menjadi babak terakhir dari film The Conjuring, franchise pararelnya, Annabelle dan The Nun akan tetap berlanjut.

Film The Conjuring: Last Rites diperkirakan akan tayang tahun depan pada tanggal 5 September 2025. (Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)