The Shadow Strays, Film Garapan Indonesia yang disangka Film Hollywood

Bisnis.com, JAKARTA - Baru-baru ini Indonesia kedatangan film laga terbaru berjudul The Shadow Strays yang mencuri banyak perhatian.

Film yang telah rilis di Netflix tanggal 17 Oktober lalu ini disutradarai oleh sineas berbakat tanah air, Timo Tjahjanto yang terkenal dengan film-film bertema laganya, seperti The Night Comes for Us (2018) dan The Big 4 (2022).

Timo juga menggarap beberapa film horor terkenal seperti Rumah Dara (2009), Sebelum Iblis Menjemput (2018), dan Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 (2020).

Timo menggandeng para aktor berbakat Aurora Ribero, Kristo Immanuel, Hana Malasan, Adipati Dolken, Andri Mashadi, Taskya Namya, Arswendy Bening, Chew Kin Wah, dan Ali Fikry untuk menghiasi aksi penuh laga di film terbarunya.

The Shadow Strays bercerita tentang perjalanan seseorang dengan julukan 13 yang diperankan oleh Aurora Ribero, seorang pembunuh bayaran yang baru saja gagal menjalankan misinya. Kegagalan mereka dalam menjalankan misinya mengharuskan untuk hiatus sementara waktu dari misi-misi yang ada.

Di tengah hiatusnya, dia justru dihadapi dengan masalah baru ketika temannya, Monji, menghilang. Dia memutuskan untuk mencari Monji dan berujung menghadapi teror-teror yang tidak ada habisnya.

Film The Shadow Strays dikemas dengan sangat baik. Mulai dari premis, cinematography, akting, dan plot. Adegan bertarung disajikan dengan sangat apik dan berhasil meningkatkan ketegangan seiring berjalannya film.

Seperti film Timo pada umumnya, adegan-adegan bertarung ditampilkan secara intens dan eksplisit sehingga banyak menampilkan adegan kekerasan dan darah yang tidak disensor.

Terlepas dari itu, cinematography yang disajikan seakan membawa penonton pada pengalaman menonton film hollywood.

Banyak penonton mengatakan pembukaan film di awal yang menampilkan suasana Jepang dan pertarungan dengan yakuza membuat film ini tidak seperti film Indonesia sama sekali. Bahkan, banyak di antara penonton yang terkejut karena tiba-tiba aktor berdialog dengan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pembawaan film dari awal yang menampilkan kualitas film hollywood.

Sebelum tayang di Netflix tanggal 17 Oktober lalu, film The Shadow Strays telah tayang perdana di Toronto International Film Festival (TIFF) pada 14 September 2024.

Saat ini The Shadow Strays tengah menduduki peringkat 1 dari 10 film teratas di Netflix Indonesia.(Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)