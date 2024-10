Tiket.com Catat Kenaikan Transaksi Sepanjang Semester I/2024

Bisnis.com, JAKARTA — Jalan-jalan ke luar kota atau luar negeri, alias "healing" masih punya tren positif sepanjang tahun ini meskipun daya beli masyarakat disebut-sebut mengalami penurunan.

Hal itu terpampang dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan sepanjang 2024 berjalan, total perjalanan wisata domestik di seluruh Nusantara mencapai lebih dari 670 juta, naik hampir 19% dibandingkan dengan tahun lalu.

Sementara itu, jumlah kunjungan dari mancanegara ke Indonesia mencapai sekitar 9 juta kunjungan per Agustus 2024, juga naik sekitar 20% dibandingkan dengan tahun lalu.

Co-Founder Tiket.com melihat potensi pariwisata Indonesia tidak menurun meskipun diterpa kabar adanya penurunan daya beli masyarakat. Terlebih, kini masyarakat Indonesia justru lebih memilih destinasi yang lebih dekat, alih-alih ke luar negeri.

"Jadi menurut saya tahun ini kondisinya lumayan bagus. Hal itu juga tercermin di transaksi tiket.com," ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Gaery mengungkapkan, sepanjang Semester I/2024, transaksi di segmen transportasi naik hingga 60%, segmen hotel naik sekitar 41-44%, dan aktivitas wisata, atraksi dan lainnya sekitar 27%.

Oleh karena itu, sekaligus menyambut momen liburan akhir tahun, tiket.com sebagai Online Travel Agent (OTA) juga bakal kembali menggelar Online Tiket Week (OTW).

OTW bakal dilaksanakan mulai 23 Oktober hingga 1 November 2024, yang akan menawarkan harga diskon hingga 50% dan cashback hingga Rp3 juta setiap pukul 17.00-21.00 WIB.

"Sebagai the most loved travel and lifestyle platform, tiket.com berharap OTW dengan Harga Gledek Tergelegar ini dapat menjadi bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan positif industri pariwisata nasional," imbuhnya.