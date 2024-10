Orang Tua Harus Waspada Penyakit Kawasaki, Rentan Terjadi pada Anak-anak

Bisnis.com, JAKARTA - Penyakit kawasaki merupakan salah satu penyakit yang namanya jarang terdengar. Meskipun begitu, penyakit ini menjadi salah satu penyakit yang bahaya bagi anak-anak.

Penyakit kawasaki adalah penyakit yang ditandai dengan peradangan pembuluh darah di seluruh tubuh.

Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, tetapi paling sering menyerang anak-anak di bawah usia 5 tahun.

Dilansir dari Centers for Disease Control and Prevention, per tahun 2019 di Amerika Serikat, penyakit kawasaki menyerang 5.000 anak di bawah usia 18 tahun. Dari jumlah tersebut, 3.693 anak adalah anak kecil berusia di bawah 5 tahun.

Peneliti menyampaikan tidak ada penyebab pasti dari penyakit ini, tetapi faktor genetik dan lingkungan bisa berkontribusi terhadap perkembangan penyakit kawasaki.

Penyakit kawasaki dapat berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan dan sebagian besar anak pulih secara bertahap. Penyakit ini juga tidak menular dan tidak dapat menyebar dari orang ke orang.

Gejala penyakit kawasaki juga biasanya muncul melalui beberapa tahap.

Dilansir dari health.com, berikut adalah tahapan gejala penyakit kawasaki:

1. Fase 1: fase akut

Gejala awal dari penyakit kawasaki ini adalah demam tinggi terus menerus yang berlangsung lebih dari lima hari dan tidak responsif terhadap obat penurun panas.

Gejala di tahap ini ditunjukkan melalui mata merah, ruam merah dan bercak-bercak pada batang tubuh dan area genital, pembengkakan kelenjar getah bening, kulit telapak tangan dan telapak kaki bengkak dengan warna merah atau ungu, bibir kering merah dan pecah-pecah, serta lidah bengkak dengan benjolan merah di dekat bagian belakang lidah.

2. Fase 2: fase sub-akut

Pada fase ini, demam berlangsung selama 2 - 3 minggu diikuti dengan kulit terkelupas dari ujung jari tangan dan kaki, nyeri sendi, sakit perut, muntah, dan diare.

Biasanya dengan penanganan tepat waktu, anak-anak yang terkena penyakit kawasaki akan pulih tanpa komplikasi yang berkepanjangan. Namun, apabila tidak segera diobati, penyakit ini akan menimbulkan beberapa komplikasi serius.

Komplikasi penyakit kawasaki antara lain

- Aneurisma arteri koroner

Aneurisma dapat menyebabkan pembentukan bekuan darah atau membatasi aliran darah ke jantung sehingga meningkatkan risiko serangan jantung atau pendarahan internal.

- Miokarditis

Miokarditis adalah peradangan otot jantung yang dapat melemahkan fungsi jantung dan berpotensi menyebabkan masalah jantung dalam jangka panjang.

- Masalah irama jantung

Penyakit kawasaki dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan pada katup jantung dan menyebabkan masalah pada irama jantung. (Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)