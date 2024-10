10 Jenis Makanan untuk Merawat Kulit, Bisa Bikin Wajah Glowing

Bisnis.com, JAKARTA - Meremajakan kulit tidak hanya dilakukan dari luar saja, seperti mengenakan tabir surya, krim dan sebagainya, namun diperlukan juga perawatan dari dalam.

Beberapa makanan dan minuman memiliki kandungan antioksidan yang dapat membuat kulit menjadi glowing.

Dikutip dari Health.com, nutrisi tertentu, seperti selenium, seng, lemak omega-3, dan vitamin A, C, dan E, membantu melindungi kulit dari dehidrasi, hilangnya elastisitas, dan kerusakan oksidatif dan akibat sinar matahari.

Mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi secara teratur yang diketahui mendukung dan melindungi kulit dapat membantu memperlambat tanda-tanda penuaan, mengurangi risiko kondisi terkait kulit, dan meningkatkan kelembaban dan elastisitas kulit.

Berikut 10 Makanan Untuk Kesehatan Kulit

1. Strawberry

Stroberi kaya akan zat yang meningkatkan kesehatan kulit, seperti vitamin C, antosianin, asam fenolik, dan flavonoid. Vitamin C juga sangat penting untuk kesehatan kulit, karena melindungi sel-sel kulit dari kerusakan oksidatif dan sangat penting untuk produksi kolagen, protein utama dalam tubuh yang menyumbang 75% dari berat kering kulit Anda.

Kulit manusia menumpuk vitamin C, hingga 64 miligram (mg) vitamin C per 100 gram lapisan epidermis atau kulit luar. Dengan stroberi sumber vitamin C yang sangat baik, dengan secangkir irisan stroberi menyediakan 97,6 mg atau 108% dari Nilai Harian maka cocok untuk kebutuhan vitamin C manusia.

2. Kimchi

Usus yang tidak sehat amat sangat berpengaruh dalam kemunculan jerawat, psoriasis dan kesehatan kulit. Hal ini bisa di siasati dengan makan makanan yang kaya bakteri baik, dikenal juga sebagai probiotik, dan serat, yang membantu mikroorganisme.

Salah satu makanan yang kaya akan bakteri baik tersebut adalah Kimchi, adalah jenis hidangan fermentasi yang dibuat dengan kubis Cina serta bahan lain seperti bawang, lobak, wortel, dan mentimun. Kimchi kaya akan probiotik dan nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan kulit yang optimal, termasuk provitamin A dan vitamin C.

3. Jeruk merah

Jeruk merah adalah sejenis jeruk yang memiliki daging berwarna merah yang kaya nutrisi. Warna ruby jeruk darah berasal dari senyawa antioksidan kuat tingkat tinggi yang disebut antosianin, yang dapat membantu melindungi sel-sel kulit dari kerusakan.

Antosianin memiliki efek anti-inflamasi dan antioksidan yang kuat, yang mungkin sangat bermanfaat bagi orang dengan gangguan kulit inflamasi, seperti jerawat. Jeruk darah juga tinggi vitamin C, yang penting untuk produksi kolagen dan membantu melindungi sel-sel kulit dari kerusakan UV.

4. Biji Bunga Matahari

Biji bunga matahari kaya protein dan nutrisi yang membentuk kulit serta diperlukan untuk penyembuhan luka dan pembentukan sel-sel kulit baru. Mereka juga kaya akan vitamin E, yang berfungsi sebagai antioksidan kuat dalam tubuh.

Vitamin E memainkan peran penting dalam kesehatan kulit karena melindungi sel-sel kulit dari kerusakan akibat sinar matahari, mengatur peradangan, dan terlibat dalam sintesis kolagen dan protein elastin yang membantu kulit meregang dan menjaga penampilan awet mudanya.

Satu ons biji bunga matahari mengandung 49% dari DV untuk vitamin E. Biji bunga matahari juga tinggi selenium dan seng, yang merupakan mineral yang memainkan peran penting dalam pemeliharaan kesehatan kulit.

5. Kaldu Tulang

Untuk membuat kaldu tulang, tulang hewan yang kaya kolagen direbus untuk waktu yang lama, biasanya lebih dari delapan jam, yang menghasilkan cairan yang terkonsentrasi dalam nutrisi yang mendukung kesehatan kulit, seperti gelatin.

Gelatin adalah zat yang berasal dari kolagen yang kaya akan asam amino glisin, prolin, dan lisin, yang penting untuk sintesis kolagen. Menyeruput secangkir kaldu tulang dapat membantu Anda menghidrasi dan memberi kulit Anda asam amino yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan meregenerasi sel-selnya.