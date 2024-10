Jung Hae In akan Gelar Fan Meeting di Jakarta, Segini Harga Tiketnya

Bisnis.com, JAKARTA - Aktor asal Korea Selatan, Jung Hae In resmi akan menggelar fan meeting di Jakarta untuk menyapa para penggemarnya di Indonesia.

Fan meeting dengan tajuk Our Time in Jakarta ini akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024 di Balai Kartini Exhibition & Convention Center pukul 19.00 WIB.

Tiket dibagi ke dalam lima kategori, mulai dari yang pulang murah Rp1,1 juta dan yang paling mahal Rp 3,3 juta.

Berikut daftar harga tiket fan meeting Jung Hae In di Jakarta:

CAT 3 : Rp1.120.000

CAT 2 : Rp1.680.000

CAT 1 : Rp2.240.000

VIP : Rp2.800.000

VVIP : Rp3.360.000

Adapula fan benefit dari masing-masing kategori sebagai berikut:

CAT 3 :

Official poster

Photocard

Goodbye session

Poster bertanda tangan (undi)

Polaroid bertanda tangan (undi)

Photocard bertanda tangan (undi)

CAT 2 :

Official poster

Photocard

Goodbye session

Poster bertanda tangan (undi)

Polaroid bertanda tangan (undi)

Photocard bertanda tangan (undi)

CAT 1:

Official poster

Photocard

Goodbye session

Souvenir

Poster bertanda tangan (undi)

Polaroid bertanda tangan (undi)

Photocard bertanda tangan (undi)

VIP :

Official poster

Photocard

Goodbye session

Souvenir

ID Card

Poster bertanda tangan (undi)

Polaroid bertanda tangan (undi)

Photocard bertanda tangan (undi)

VVIP :

Official poster

Photocard

Goodbye session

Souvenir

ID Card

Foto group (20 orang per foto)

Poster bertanda tangan (undi)

Polaroid bertanda tangan (undi)

Photocard bertanda tangan (undi)

Benefit poster, polaroid, dan photocard yang bertanda tangan masing-masing diundi hanya untuk 150, 20, dan 50 penggemar yang beruntung.

Melalui pengumuman resmi FNC Entertainment, penjualan tiket fanmeet Jung Hae In di Jakarta akan dimulai pada tanggal 30 Oktober pukul 10.00 WIB di tiket.com.

Fan meeting Our Time in Jakarta ini menjadi fan meeting kedua yang digelar Jung Hae In di Jakarta setelah fan meeting pertamanya tahun lalu dengan tajuk The 10th Season.

Jung Hae In terkenal karena membintangi banyak film dan drama populer, seperti Snowdrop yang dibintangi bersama Jisoo Blackpink dan Tune in for Love bersama Kim Go Eun.

Jung Hae In kini kembali membintangi drama yang banyak mencuri perhatian penggemar di akhir tahun 2024 melalui drama Love Next Door yang dibintangi bersama dengan aktris Jung So Min sebagai lawan mainnya. (Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)