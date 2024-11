Super Kocak! Ini Detik-detik Speed Ajari Paul Pogba Bilang "Minggir Lu Miskin"

Bisnis.com, JAKARTA - IShowSpeed melakukan siaran langsung bersama salah satu megabintang dunia Paul Pogba pada Selasa, 5 November 2024 waktu setempat.

Orang yang pernah bikin heboh di Indonesia ini, melakukan berbagai kegiatan dengan mantan pemain Manchester United tersebut dan disaksikan oleh jutaan orang dari seluruh dunia.

Speed dan Pogba ngobrol soal sepak bola bareng fans, bermain game, dan paling seru yakni berbincang di sebuah mobil yang sedang melaju.

Namun jika perhatikan, Speed mengajari Paul Pogba berbagai bahasa Indonesia.

Kata pertama yang diajarkan Speed kepada Pogba adalah "santai" yang dalam bahasa Inggris berarti slow, calm down.

"Say santai, santai means slow, calm down," kata Speed yang diikuti oleh Paul Pogba.

Kemudian, Speed juga mengajari Paul kata "minggir" yang dalam bahasa Inggris disebut watch up. Namun yang menarik, Speed dengan entengnya menambahi kata tersebut dengan "lu miskin",

"Say minggir, minggir is watch up and calm down, minggir lu miskin," lanjut Speed.

Lagi-lagi, Pogba menirukan Speed. Akan tetapi, Pogba hanya menirukan kata "minggir" dan tidak terlalu memerhatikan tentang kalimat "minggir lu miskin" yang dikatakan Speed.

Sebagaimana diketahui, streamer kenamaan dunia, IShowSpeed sempat menghebohkan publik dengan datang ke Indonesia.

Speed mengunjungi Jakarta, Yogyakarta bahkan Bali dan secara tidak langsung memperkenalkan banyak sekali budaya Indonesia ke mata dunia.