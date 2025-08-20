Bisnis Indonesia Premium
Ini 5 Manfaat Suplemen Magnesium untuk Anak, Apa Benar-benar Dibutuhkan?/harvardhealth
Health

Ini 5 Manfaat Suplemen Magnesium untuk Anak, Apa Benar-benar Dibutuhkan?

Mutiara Nabila
Mutiara Nabila
 Rabu, 20 Agustus 2025 - 13:42
Bisnis.com, JAKARTA — Sebuah brand vitamin dan suplemen di Inggris, dilarang digunakan karena merulis produk suplemen magnesium untuk anak namun ternyata mengandung zat berbahaya.

Dilansir BBC, para orang tua di Inggris Raya diperingatkan untuk berhenti menggunakan Nutrition Ignition Kids Magnesium Glycinate Gummies karena mengandung obat yang tidak dicantumkan namanya, yaitu melatonin, yang dapat menyebabkan masalah pada anak-anak.

Melatonin adalah obat yang harus didapatkan dengan resep, yang dapat menyebabkan kantuk, sakit kepala, pusing, dan mual.

Pengujian terhadap dua batch oleh Badan Pengatur Obat dan Produk Kesehatan Inggris (MHRA) menemukan bahwa produk-produk tersebut, yang kini telah ditarik dari peredaran, mengandung antara 1,5 mg dan 1,7 mg melatonin.

Melatonin sebenarnya dapat diberikan kepada anak-anak di atas usia enam tahun untuk manajemen tidur jika metode lain tidak berhasil.

Melatonin sering digunakan untuk anak-anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (ADHD) atau gangguan fase tidur-bangun tertunda (DSWPD) dan untuk pengobatan insomnia jangka pendek.

Namun, suplemen jeli tersebut tak menyebutkan kandungan melatonin dan menonjolkan kandungan magnesiumnya, dan direkomendasikan untuk anak-anak di atas usia empat tahun untuk membantu mendukung "ketenangan, fokus, dan pencernaan".

Magnesium glisinat juga diyakini dapat membantu mendukung fungsi otot, meningkatkan kualitas tidur, dan mengatur sistem saraf tubuh.

Dilansir dari laman harvardhealth, magnesium adalah mineral yang dibutuhkan tubuh manusia agar berfungsi dengan baik. Magnesium sangat penting untuk kesehatan sistem kardiovaskular, saraf, otot, dan tulang. Magnesium membantu mengatur kadar kalsium dan gula darah, serta vital untuk produksi protein tubuh. Dan itu baru daftar singkatnya: lebih dari 300 reaksi kimia dalam tubuh bergantung, setidaknya sebagian, pada magnesium.

Kebanyakan dari kita tidak perlu khawatir tentang berapa banyak magnesium yang kita dapatkan. Asupan magnesium harian yang direkomendasikan—320 miligram (mg) per hari untuk wanita dan 420 mg per hari untuk pria—tidak sulit untuk didapatkan melalui pola makan sehat.

Namun, mendapatkan tambahan magnesium penting bagi penderita defisiensi magnesium, dan mereka yang mengalami komplikasi kehamilan yang dikenal sebagai preeklamsia dan eklamsia.

Bukti yang lebih terbatas menunjukkan bahwa tambahan magnesium juga dapat bermanfaat bagi penderita penyakit kardiovaskular, termasuk tekanan darah tinggi atau penyakit arteri koroner, insomnia, migrain, kecemasan, diabetes dan neuropati diabetik, nyeri otot setelah berolahraga, konstipasi.

Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa suplemen magnesium dapat membantu kesehatan otak dan berhenti merokok.

Gejala kekurangan magnesium (hipomagnesemia) meliputi mual, kelelahan, dan nafsu makan berkurang. Tentu saja, gejala-gejala ini dapat disebabkan oleh banyak kondisi lain, seperti sakit perut atau efek samping obat.

Jika parah, kekurangan magnesium dapat menyebabkan mati rasa pada lengan dan kaki, kram otot, dan irama jantung yang tidak normal.

Beberapa penyebab umum kekurangan magnesium adalah:

  • malnutrisi (atau sekadar memilih pola makan rendah magnesium)
  • kondisi gastrointestinal (seperti penyakit Crohn) yang menyebabkan muntah, diare, atau penyerapan magnesium yang buruk
  • penyakit ginjal, beberapa jenisnya menyebabkan kehilangan magnesium berlebih dalam urin
  • obat-obatan seperti diuretik atau jenis kemoterapi tertentu
  • gangguan penggunaan alkohol, karena alkohol dapat meningkatkan kehilangan magnesium dalam urin.

Banyak penelitian tentang potensi manfaat magnesium yang relatif kecil, dan beberapa memiliki hasil yang tidak konsisten. Meskipun bukti untuk banyak klaim masih belum jelas, daftar manfaat kesehatan yang diusulkan yang luas dan terus bertambah ini merupakan salah satu alasan mengapa suplemen magnesium semakin populer dalam beberapa tahun terakhir.

Penulis : Mutiara Nabila
