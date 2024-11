Habis 'Nyoblos' Pilkada, Serbu Promo Kuliner Berikut Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Di momen pencoblosan pilkada serentak 27 November 2024, ada sejumlah promo diskon yang bisa Anda dapatkan jika Anda sudah memiliki hak pilih.

Ragam aneka promo diskon itu termasuk promo kulineran makanan atau minuman.

Berikut deretan promo diskon kuliner spesial pilkada serentak 2024 besok

1. Yoshinoya

Khusus tanggal 27 November 2024, Yoshinoya kasih voucher GRATIS Rp 30rb untuk setiap pembelian minimal Rp 150rb. Promo ini berlaku untuk semua pelanggan yang belanja langsung di restoran atau takeaway.

Syarat dan Ketentuan

Berlaku untuk pembelian Dine In dan Takeaway.

Voucher berlaku mulai H+1 selama 30 hari di semua store Yoshinoya Indonesia (Senin–Jumat).

Promo ini berlaku di semua outlet Yoshinoya kecuali di DUFAN dan Bandara.

Tidak bisa digabung dengan promo lainnya.

2. Waffelicious

Promo Pilkada di Waffelicious dan nikmati diskon 11.000 untuk setiap pembelian 2 waffle dan 2 topping apa aja cuma berlaku di 27 November 2024.

Syarat dan Ketentuan

Follow IG @waffelicious.mct dan buat IG Story

Tag bestie kamu di IG story dan mention @waffelicious.mct

Tunjukkan jari bertintamu ke kasir saat pembelian

Minimum pembelian 2 waffle dan 2 topping apa aja

Promo tidak berlaku untuk online-delivery

Tidak dapat digabungkan dengan promo atau voucher lainnya



Dapatkan diskon 11.000 di Waffelicious Mal hanya 27 November 2024. Tunjukkan jari bertinta kamu dan nikmati waffle enak dengan harga spesial!

3. Krispy Kreme

Promo Pilkada Krispy Kreme 100 Ribu Dapat 2 Lusin! Nikmati donat favoritmu sambil mendukung momen penting ini. Promo spesial ini hanya berlaku hari Rabu, 27 November 2024 di seluruh store Krispy Kreme (kecuali di bandara) dan bisa kamu dapatkan baik langsung di store atau lewat delivery online

Syarat dan Ketentuan:

Promo hanya berlaku hari Rabu, 27 November 2024.

Berlaku di seluruh store Krispy Kreme kecuali lokasi di bandara.

Promo dapat diperoleh melalui pembelian langsung di store atau melalui layanan delivery online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood.

Harga promo sebesar 100 ribu sudah termasuk pajak.

Pembayaran dapat dilakukan melalui QRIS, cash, kartu kredit, debit, voucher MAP, dan fintech.

Promo berlaku kelipatan, memungkinkan pembelian dalam jumlah banyak.

Jika stok Original Glazed Doughnut habis, akan diganti dengan Sugar Icing dan Cinnamon Sugar.

Promo tidak dapat digabungkan dengan promo atau diskon lainnya.

Krispy Kreme berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

4. Cupbob

Spesial Pilkada, nikmati menu Mentai yang menggugah selera, cuma Rp 30.000 aja!

Syarat dan Ketentuan

Promo berlaku selama 2 hari pada tanggal 27-28 November 2024.

Promo hanya berlaku untuk menu Mentai selected sesuai pilihan yang tersedia.

Harga Rp 30.000 berlaku untuk pilihan menu yang tertera di atas.

Promo dapat berlaku untuk Dine In dan Take Away.

Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

5. A&W

A&W tawarka FREE Ice Cream Cone! Cukup tunjukin jari bertintamu dan nikmati segarnya es krim gratis.

Syarat dan Ketentuan

Gratis Ice Cream Cone berlaku untuk setiap pembelian Paket Gratis atau Paket Kentang.

Berlaku kelipatan, semakin banyak beli paketnya, semakin banyak es krim gratisnya.

Promo hanya berlaku selama persediaan masih tersedia.

6. Marugame Udon

promo spesial dari Marugame Udon! Hanya pada 27 November 2024, kamu bisa menikmati Paket Niku Udon & Smokey Beef Gomtang Udon dengan harga Rp109.000 nett! Promo ini juga berlaku untuk dine-in, takeaway, dan layanan online food delivery seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood.

Syarat dan Ketentuan

Promo berlaku pada tanggal 27 November 2024.

Berlaku untuk Paket Niku Udon & Smokey Beef Gomtang Udon (Rp109.000 nett).

Khusus area Papua, promo berlaku untuk Niku Udon & Tori Baitan Udon.

Berlaku untuk dine-in, takeaway, dan layanan online food delivery (GoFood, GrabFood, ShopeeFood).

Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

7. Quali

QUALI memberikan Nasi Goreng Ayam GRATIS untuk 100 orang pertama yang datang dan menunjukkan jari bertinta ungu pada 27 November 2024!

Syarat dan Ketentuan

Promo berlaku hanya pada 27 November 2024.

Hanya untuk 100 orang pertama yang menunjukkan tinta ungu di jari.

Promo berlaku untuk pembelian Dine In di outlet QUALI yang terpilih.

Nasi Goreng Ayam GRATIS hanya bisa didapatkan di outlet yang tertera di atas.

Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

8. Burger Bangor

Promo Buy 2 Get 1 Free Combo FF + Lemon Tea hanya dengan 52 ribuan aja di Burger Bangor.

Syarat dan Ketentuan

Berlaku hanya pada 27 November 2024.

Wajib menunjukkan tinta ungu sebagai bukti telah memilih.

Promo berlaku di seluruh outlet Burger Bangor.

Tidak berlaku untuk delivery, hanya dine-in dan takeaway.

Tidak dapat digabungkan dengan promo lain.

9. POKPOP

Promo POKPOK PILKADA – Harga Spesial Jajapok dan Dori Crispy cuma Rp. 20K berlaku mulai tanggal 26 – 27 November 2024.

Syarat dan Ketentuan:

Promo hanya berlaku untuk dine-in.

Periode promo: 26-27 November.

Tersedia di outlet berikut:Surabaya: PTC Mall, Food Junction Grand Pakuwon, Cito Mall, The Square, Royal Plaza, Tunjungan Plaza, BG Junction, Pasar Atom, Kaza Mall, East Coast Center, Pasar Tunjungan.

Malang: Malang Town Square (Matos), Mall Olympic Garden (MOG).

Gresik: Icon Mall Gresik, Gress Mall Gresik.

Tidak bisa digabungkan dengan promo lain.

10. Hokkaido

Promo Hokkaido Baked Cheese Tart Pilkada! dapatkan GRATIS 1pcs Cheesetart* berlaku hanya di tanggal 27 November 2024

Syarat dan Ketentuan

Promo berlaku hanya di outlet Hokkaido tertentu (cek dibawah).

Berlaku pada hari Pilkada 2024.

Tidak bisa digabungkan dengan promo lainnya.

Wajib menunjukkan bukti telah memilih (tinta di jari).

11. Xiboba

Cukup tunjukkan jari bertinta sebagai bukti kamu sudah nyoblos, dan kamu berhak mendapatkan BUY 1 GET 1 FREE untuk Brown Sugar Boba Fresh Milk (L), dan juga Gratis Brown Sugar Boba Fresh Milk (R)!

Syarat dan Ketentuan

Promo berlaku hanya pada 27 November 2024.

Promo berlaku untuk pembelian Dine In atau Take Away.

Wajib menunjukkan jari bertinta sebagai bukti nyoblos di outlet XIBOBA.

Promo tidak dapat digabungkan dengan promo atau program lainnya.

Promo berlaku di semua outlet XIBOBA.

12. Pizza Hut

Nikmati Beef Spaghetti GRATIS hanya dengan pembelian minimal Rp 250.000 di Pizza Hut pada 27 November 2024! Promo ini berlaku khusus untuk Dine In dan Takeaway di outlet Pizza Hut yang terpilih, jadi jangan sampai ketinggalan!

Syarat dan Ketentuan

Promo berlaku hanya pada 27 November 2024.

Pembelian minimal Rp 250.000 untuk mendapatkan Beef Spaghetti Gratis.

Promo hanya berlaku untuk Dine In dan Takeaway di Pizza Hut

Promo tidak berlaku untuk pembelian delivery atau online order.

Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

13. Jigo Ramen

Promo JIGO RAMEN Special PILKADA GRATIS Black Ramen*, Untuk setiap pembelian minimal Rp100.000 berlaku khusus tanggal 25-29 November 2024.

Syarat dan Ketentuan

Promo berlaku mulai 25 hingga 29 November 2024.

Promo berlaku untuk setiap pembelian minimal Rp100.000.

Black Ramen akan diberikan gratis pada pembelian sesuai ketentuan.

Promo berlaku di seluruh outlet Jigo Ramen.

Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

14. HAUS

Di tanggal 27 November 2024, kamu bisa dapetin Gratis Silky Pudding hanya dengan bukti kalau kamu udah nyoblos.

Syarat dan Ketentuan

Berlaku khusus pembelian in-store.

Promo hanya untuk pelanggan yang bisa membuktikan dirinya telah mencoblos.

Berlaku satu kali untuk satu pelanggan.

Hanya tersedia di toko yang menjual Silky Pudding.

Berlaku selama persediaan masih ada.

Promo ini hanya berlaku pada tanggal 27 November 2024.

15. Familymart

Promo FAMILYMART FamiCafe Special PILKADA Dapatkan FREE Upsize Minuman Favorit*, hanya berlaku tanggal 27 November 2024

Syarat dan Ketentuan

Promo berlaku hanya pada 27 November 2024.

Maximal 1 minuman/pelanggan untuk promo UpSize Gratis.

Promo berlaku di semua toko FamilyMart, kecuali ojol (online delivery).

Promo hanya berlaku untuk pembelian langsung di toko.

Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

16. Mo Tahu

Promo MO TAHU AJA Special PILKADA Beli 1 Gratis 1*, Beli Tahu Gratis Es Teh Solo berlaku tanggal 27 November 2024

Syarat dan Ketentuan

Promo berlaku hanya pada 27 November 2024.

Promo berlaku untuk pembelian Dine In atau Take Away.

Wajib menunjukkan tinta di jari ke outlet Mo Tahu untuk mendapatkan promo.

Promo tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

Promo hanya berlaku di seluruh outlet Mo Tahu.

17. Tomoro Coffee

Promo TOMORO COFFEE ELECTION DAY – BUY 1 GET 1 FREE* berlaku hanya di tanggal 27 November 2024

Syarat dan Ketentuan

Promo berlaku hanya pada tanggal 27 November 2024.

Berlaku untuk pembelian Aren Latte ukuran tertentu sesuai ketersediaan di store.

Promo hanya bisa digunakan di outlet Tomoro Coffee tertentu (cek lokasi terdekat).

Tidak berlaku untuk penggabungan dengan promo lainnya.

Promo tidak dapat ditukar dengan uang tunai.