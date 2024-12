Sejarah Hari Disabilitas Dunia, dan Tujuan Pelaksanaannya

Bisnis.com, JAKARTA -

Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember merupakan bentuk pengakuan seluruh masyarakat di dunia terhadap disabilitas, peneguhan komitmen seluruh bangsa, dan membangun kepedulian guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan disabilitas.

Hari ini diperingati untuk mempromosikan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas di setiap tingkatan masyarakat dan pembangunan, serta untuk meningkatkan kesadaran akan situasi penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

WHO bergabung dengan PBB dalam memperingati hari ini setiap tahun, untuk menegaskan pentingnya menjamin hak-hak penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh, setara, dan efektif dalam masyarakat bersama orang lain, dan tidak menghadapi hambatan dalam semua aspek kehidupan mereka.

Di kantor pusatnya di Jenewa, WHO menyelenggarakan acara tahunan IDPD untuk mendidik masyarakat, meningkatkan kesadaran, mengadvokasi kemauan dan sumber daya politik, serta merayakan pencapaian WHO. Pada tahun 2022, WHO meluncurkan Laporan Global tentang kesetaraan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Laporan ini menetapkan pendekatan dan tindakan yang dapat diambil negara untuk mengatasi ketidakadilan kesehatan yang dialami penyandang disabilitas.

Peringatan tahunan Hari Internasional Penyandang Disabilitas dicanangkan pada tahun 1992, melalui resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 47/3. Peringatan Hari tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu disabilitas dan memobilisasi dukungan untuk martabat, hak, dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Peringatan ini juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat yang dapat diperoleh dari integrasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Dalam rangka memperingati hari disabilitas dunia itu, digelar acara Sport with Disabilities yang berlangsung pada 7 Desember 2024 di Plaza Utara, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Acara Sport with Disabilities diikuti lebih dari 2.500 peserta yang hadir. Acara ini berhasil memecahkan rekor MURI untuk "Jalan Sehat Penyandang Disabilitas Terbanyak" menampilkan semangat

persatuan dan keragaman yang mendorong perubahan positif dalam masyarakat.

Dalam acara itu, PT . Anugrah Neo Energy Materials (ANEM) ikut berpartisipasi sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility

(CSR), sebagai pemberi dukungan.

Acara Sport with Disabilities merupakan perayaan inklusi PT . Anugrah Neo

"Dukungan ini menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam memberdayakan individu penyandang disabilitas, menciptakan peluang bagi mereka untuk berkembang, dan merayakan kontribusi luar biasa mereka bagi masyarakat. Melalui inisiatif ini, ANEM kembali menegaskan komitmennya untuk membangun masa depan yang lebih inklusif dan bersatu, di mana keragaman dirayakan dan setiap individu dihargai," demikian pernyataan mereka.