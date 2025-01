5 Cara Menjaga Kesehatan Ginjal di Usia Muda

Bisnis.com, JAKARTA- Setiap orang wajib menjaga kesehatan ginjal sejak usia muda, agar organ-organ vital tersebut tetap berfungsi optimal di masa depan.

Ginjal berperan penting dalam menyaring racun, mengatur keseimbangan cairan, serta mendukung sistem metabolisme tubuh. Oleh karena itu, perhatian khusus terhadap kesehatan ginjal sangatlah penting.

Simak 5 cara untuk menjaga ginjal tetap sehat sejak usia muda:

1.⁠ ⁠Memeriksa Tekanan Darah Secara Rutin

Memeriksa tekanan darah secara teratur sangat penting untuk mencegah kerusakan pada ginjal dan organ vital lainnya. Tekanan darah tinggi (hipertensi) adalah salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis (CKD). Jika tekanan darah tidak terkendali, bisa merusak pembuluh darah di ginjal dan mengurangi kemampuannya dalam menyaring limbah dari tubuh.

Dilansir dari Kidney Health Australia, Senin (6/1/2025) menjaga tekanan darah tetap dalam batas yang dianjurkan oleh dokter, biasanya di bawah 130/80 mmHg dapat membantu mencegah kerusakan ginjal dan komplikasi lainnya.

Untuk itu, penting untuk memeriksa tekanan darah secara teratur, mengikuti pengobatan yang diberikan oleh dokter, dan menjalani gaya hidup sehat dengan pola makan seimbang, olahraga, serta mengurangi stres.

2.⁠ ⁠Pilih Makanan Sehat untuk Ginjal dan Tubuh

Pilihlah makanan yang baik untuk kesehatan jantung dan tubuh secara keseluruhan, seperti buah-buahan segar, sayuran segar atau beku, biji-bijian utuh, serta produk susu rendah lemak atau bebas lemak.

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseasess pada Konsumsilah makanan sehat, dan kurangi asupan garam serta gula tambahan. Disarankan untuk membatasi konsumsi natrium kurang dari 2.300 miligram per hari.

Baca Juga : Benarkah Kurang Minum Bikin Sakit Ginjal?

3.⁠ ⁠Mengurangi Konsumsi Gula untuk Kesehatan Ginjal

Mengurangi konsumsi gula tambahan dapat membantu menjaga kesehatan ginjal dan mencegah penambahan berat badan yang berisiko menyebabkan masalah kesehatan seperti hipertensi dan diabetes tipe 2.

Dilansir dari kidneycareuk.org, Senin (6/1/2025) Meskipun gula alami dalam buah dan sayuran tidak perlu dikhawatirkan, gula tambahan yang ditambahkan pada makanan perlu dibatasi. Orang dewasa disarankan untuk mengonsumsi maksimal 30g gula bebas per hari, setara dengan tujuh kubus gula.

4.⁠ ⁠Tetap Terhidrasi

Dilansir dari Massachusetts General Hospital, minum cukup cairan secara teratur sangat penting untuk kesehatan ginjal. Air membantu membersihkan natrium dan racun dari ginjal serta mengurangi risiko penyakit ginjal kronis (CKD).

Jumlah cairan yang dibutuhkan setiap orang bervariasi tergantung gaya hidup dan kesehatan masing-masing. Sebagai panduan, bagi berat badan Anda dalam pound menjadi dua, dan gunakan angka itu sebagai target jumlah cairan dalam ons per hari. Pilih air atau minuman tanpa gula dan tanpa kafein untuk mencapainya.

Jika Anda pernah mengalami batu ginjal, Anda mungkin perlu minum lebih banyak untuk mencegah pembentukan batu ginjal di masa depan.

Baca Juga : 4 Tips Menjaga Ginjal Tetap Sehat Selama Musim Hujan

5.⁠ ⁠Berhenti Merokok untuk Kesehatan Ginjal

Merokok dapat merusak pembuluh darah, yang berperan penting dalam mengalirkan darah ke ginjal. Kerusakan pada pembuluh darah ini dapat mengurangi aliran darah ke ginjal, memperburuk fungsi ginjal, dan meningkatkan risiko terjadinya penyakit ginjal kronis (CKD). Selain itu, merokok juga dapat meningkatkan tekanan darah, yang merupakan faktor risiko utama bagi kerusakan ginjal.

Dengan berhenti merokok, Anda dapat memperbaiki kesehatan pembuluh darah, mengurangi tekanan darah, dan menurunkan risiko kerusakan ginjal. Bahkan setelah berhenti, manfaatnya sudah terasa dalam beberapa waktu. Risiko penyakit ginjal akan menurun seiring dengan berkurangnya kerusakan pembuluh darah dan perbaikan aliran darah ke ginjal.

Menjaga kesehatan di usia muda bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi juga tentang mempersiapkan tubuh untuk masa depan yang lebih sehat. Ingat, investasi terbaik untuk kesehatan adalah langkah-langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Mulailah sekarang, dan nikmati manfaat kesehatan jangka panjang yang akan Anda rasakan di masa depan. (Siti Laela Malhikmah)