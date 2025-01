Potret Melania Trump, Ini Profil Fotografer Regine Mahaux

Bisnis.com, JAKARTA - Regine Mahaux kembali mendapat kepercayaan untuk memotret Ibu Negara Amerika Serikat Melania Trump.

Sebelumnya, Regine pernah memotret Melania Trump pada akhir tahun lalu. Kali ini, dia kembali lagi terpilih untuk memotret ibu negara AS.

"Saya merasa sangat terhormat telah terpilih untuk kedua kalinya untuk memotret potret resmi Ibu Negara Amerika Serikat," ungkapnya dikutip dari Instagramnya, Jumat (31/1/2025).

Menurut Regine, ini merupakan sebuah kehormatan karena telah dipercaya mengemban tugas penting ini. Bagi dirinya yang berprofesi sebagai fotografer, ini tidak hanya menangkap gambarnya, tetapi juga esensi dari siapa dirinya.

Bekerja dengan Ibu Negara AS, katanya, selalu menciptakan petualangan kreatif dan pengalaman yang sangat menyenangkan.

"Keanggunan dan kehadiran Melania membuat setiap momen di balik kamera terasa istimewa. Dia juga sangat terlibat secara kreatif, dan bagi seorang seniman, hal ini sangat memuaskan. Saya penasaran bagaimana foto ini akan diterima," ungkap Regine.

Adapun foto resmi Ibu Negara AS Melania Trump diambil pada 21 Januari 2025 di Yellow Oval Room, kediaman resmi, oleh fotografer ternama Regine Mahaux.

Regine Mahaux adalah fotografer terkenal yang telah memiliki pengalaman untuk memotret tokoh penting dunia. Beberapa tokoh yang pernah dipotretnya antara lain Robert De Niro, Lewis Hamilton, Karolina Kurkova, Roger Federer, Hilary Swank, Pangeran dan Putri Monako, Rita Ora, Jean-Claude Van Damme, serta keluarga Trump, di antara banyak lainnya.

Karya Regine telah mendapat pengakuan dari Festival Film Cannes dan juga menerima penghargaan Kodak. Karyanya dipamerkan secara permanen di berbagai museum ternama, termasuk National Museum of American History dan National Portrait Gallery Museum (Washington, DC, AS), Museum of Art and History (Belgia), Belfius Art Gallery (Brussels, Belgia), serta Bozar Museum di Brussels.

Regine juga telah tampil di beberapa penerbit dan penyiar internasional ternama di dunia, termasuk Vanity Fair, Time, People USA, Elle, Marie Claire, Harper’s Bazaar, In Style, Paris Match, Netflix, Canal+, dan M6.

Selain itu, Regine telah bekerja sama dengan beberapa merek global dan agensi periklanan terkemuka, termasuk Veuve Clicquot, Mercedes, Nike, Deutsche Bank, Reebok, Nina Ricci, Audi, Dior, Vuitton, Sony, serta agensi seperti DDB, Leo Burnett, Euro RSCG, Grey, dan Saatchi & Saatchi.