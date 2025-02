18,72 Juta Turis Asing Kunjungi Dubai Sepanjang 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Dubai mencatat ada 18,72 juta pengunjung internasional yang masuk ke negaranya pada periode Januari hingga Desember 2024.

Angka ini meningkat 9% dibandingkan tahun sebelumnya melampaui rekor tahun lalu dengan kunjungan sebanyak 17,15 juta menurut data dari Dubai Department of Economy and Tourism (DET).

Yang Mulia Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Putra Mahkota Dubai, Wakil Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Ketua Dewan Eksekutif Dubai, mengatakan pencapaian ini merupakan hasil dari kepemimpinan visioner serta kolaborasi yang erat antara sektor publik dan swasta.

"Kami berkomitmen untuk mempertahankan momentum pertumbuhan luar biasa ini. Melalui inovasi strategis, pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan diversifikasi pasar, kami akan terus memperkuat daya saing Dubai, menarik lebih banyak pengunjung internasional, serta memperkokoh peran pariwisata sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.” paparnya.

Dia juga menyoroti fokus Dubai dalam memperluas investasi asing dan menarik talenta global guna memperkuat posisinya sebagai destinasi utama, yang berkontribusi pada rekor pertumbuhan pariwisata di tahun 2024.

Pertumbuhan ini sejalan dengan Agenda Ekonomi Dubai D33, yang menargetkan pelipatan ekonomi kota pada tahun 2033, di bawah kepemimpinan visioner Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Menampilkan Destinasi yang Wajib Dikunjungi Sebagai destinasi global yang terhubung dengan baik dan berlokasi strategis di persimpangan Timur dan Barat, Dubai terus menarik pengunjung dari seluruh dunia.

Dari perspektif regional, Asia Timur Laut & Asia Tenggara mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 24%, disusul oleh Afrika (+20%) serta CIS & Eropa Timur (+16%). Sementara itu, jumlah pengunjung dari Eropa Barat juga meningkat signifikan sebesar 14%, sekaligus mempertahankan posisinya sebagai sumber pasar utama bagi kunjungan internasional ke Dubai.

Sementara itu, sektor perhotelan Dubai mengalami pertumbuhan signifikan pada 2024, dengan total 154.016 kamar di 832 hotel, naik dari 150.291 kamar pada 2023. Pertumbuhan ini didorong oleh pembukaan hotel bergengsi seperti One&Only One Za’abeel, SIRO One Za’abeel, dan The Lana Dorchester Collection.

Dubai mengungguli kota-kota besar global seperti New York, Bangkok, Paris, dan Singapura dalam jumlah total kamar yang tersedia dan hampir setara dengan London.

Kinerja hotel di Dubai terus mencatat hasil positif, dengan tingkat hunian mencapai 78,2% dan jumlah malam kamar terisi meningkat 3%. Tarif Harian Rata-Rata (ADR) sedikit naik menjadi Rp2,300,000-an, sementara Pendapatan Per Kamar Tersedia (RevPAR) meningkat 2%, mencerminkan daya saing harga dibandingkan destinasi global lainnya.